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Cevizli gaziantep baklavası nasıl yapılır? 2021 Evde cevizli baklava tarifi

Gündemde geniş yer tutmayı başaran ve kısa sürede büyük ilgi gören Cevizli gaziantep baklavası nasıl yapılır? Evde cevizli baklava tarifi haberinin en yeni gelişmelerini basına aktarmaya devam ediyoruz. Siz de hemen şimdi Cevizli gaziantep baklavası nasıl yapılır? ile ilgili güncel bilgileri okumak için 8 Ocak 2021 Cuma tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

08 Ocak 2021 Cuma 02:53
Cevizli gaziantep baklavası nasıl yapılır? 2021 Evde cevizli baklava tarifi
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Dünyanın en önemli ve en çok bilinen tatlılarından olan Baklava Gaziantep ilimize has bir tatlıdır. Dünyanın dört bir yanından her yıl bu eşsiz lezzeti tatmaya milyonlarca insan gelmektedir. Her yerde kolayca bulunabilen ve insanlar tarafından oldukça beğenilen baklava, ustaların elinden çıkan ince hamurlar ile yapılmaktadır.

Baklavayı çok seviyorsanız ve hamarat olduğunuzu düşünüyorsanız her zaman baklava almanıza gerek kalmayabilir. Ustalar tarafından verilen baklava tarifini kolayca uygulayarak sizde evde kendi baklavanızı yapabilirsiniz.

Baklava nasıl yapılır?

Baklava için gerekli malzemeler şu şekildedir:

  • 3 adet yumurta,
  • 1 Su bardağı süt,
  • 1 Su bardağı sıvı yağ,
  • 1 adet kabartma tozu,
  • 1 Yemek kaşığı kadar sirke,
  • Yarım çay kaşığı tuz,
  • 1 kase kırılmış ceviz, fıstık veya fındık,
  • 6 su bardağı un,
  • Göz kararı kadar mısır nişastası,
  • 4 su bardağı kadar toz şeker,
  • 5 su bardağı su,
  • 1 çay kaşığı limon suyu,
  • 10 yemek kaşığı katı yağ

Baklava tatlısı yapılışı

  • Yumurtaları ve sütü birbirine karıştırın.
  • Sirke ve kabartma tozunu ise başka bir kapta karıştırın.
  • Tarifte verilen unu bu sirke karışımının içine atın.
  • Hamur kıvam aldıktan sonra hamuru 30’a bölün.
  • Hamurlara nişasta ekleyerek onlu olarak üst üste koyun.
  • Üst üste koyulan hamurları merdane ile açın.
  • Açılan hamurların arasına fıstık veya ceviz koyun.
  • En son haline katı yağı sürün.
  • Daha önce 180 derece ısıtılmış fırına baklavayı koyun.
  • Renk değiştiren baklavanın üstüne geriye kalan margarini ekleyin.
  • Kızarma işlemi son bulduktan sonra fırından çıkarın ve soğumaya bırakın.

Fırından sıcak sıcak çıkmış baklavanız soğurken, şerbeti için 4 su bardağı şeker ile 5 sus bardağı suyu kaynatmaya başlayın. Yaklaşık 15 dakika boyunca kaynayacak olan şerbete, son 3 dakikasında limon ekleyin. Şerbeti soğuttuktan sonra baklavanıza ekleyebilirsiniz.

Şerbet kıvamı ve miktarı nasıl olmalıdır?

Evde açılan hamurların dışarda satılan baklavaların hamurlarına göre daha kalın olduğunu göz önünde bulundurarak, evde yaptığınız baklavanın şerbetini soğuttuktan sonra baklavaya dökünüz. Aksi takdirde baklava hamur olacaktır. Dışarıda ince olarak açılan hamur sayesinde şerbet sıcak dökülmektedir.

Sıcak halde çıkan baklavanızın soğumasının ardından kaynar halde bulunan şerbetinizi soğutunuz. Şerbet ılık bir kıvam aldıktan sonra soğumuş baklavanın üzerine yavaşça dökülebilir. Şerbet sevme seviyenize uygun bir şekilde şerbetinizi az ya da çok koyabilirsiniz. Ancak şerbeti çok az olması durumunda hamurlar kolayca donacak ve bayatlayacaktır. Bu nedenle hamurun şerbeti iyi emdiğinden ve şerbetin az olmadığından emin olun.



Son Güncelleme: 08.01.2021 02:53
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