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Cevizli baklava nasıl yapılıyor? 2020 Baklava tatlısı yapılışı ve Baklava için gerekli malzemeler

Cevizli baklava nasıl yapılıyor? Baklava tatlısı yapılışı ve Baklava için gerekli malzemeler konusu uzun süre gündemi takip edenler tarafından merak ediliyordu. Konuyla ilgili olarak basına aktarılan tüm yeni gelişmelere yer verdiğimiz Eylül 23 Çarşamba tarihindeki haberimizden Cevizli baklava nasıl yapılıyor? Baklava tatlısı yapılışı ve Baklava için gerekli malzemeler hakkında kaleme aldığımız ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

23 Eylül 2020 Çarşamba 03:58
Cevizli baklava nasıl yapılıyor? 2020 Baklava tatlısı yapılışı ve Baklava için gerekli malzemeler
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Dünyanın en önemli ve en çok bilinen tatlılarından olan Baklava Gaziantep ilimize has bir tatlıdır. Dünyanın dört bir yanından her yıl bu eşsiz lezzeti tatmaya milyonlarca insan gelmektedir. Her yerde kolayca bulunabilen ve insanlar tarafından oldukça beğenilen baklava, ustaların elinden çıkan ince hamurlar ile yapılmaktadır.

Baklavayı çok seviyorsanız ve hamarat olduğunuzu düşünüyorsanız her zaman baklava almanıza gerek kalmayabilir. Ustalar tarafından verilen baklava tarifini kolayca uygulayarak sizde evde kendi baklavanızı yapabilirsiniz.

Baklava nasıl yapılır?


Baklava için gerekli malzemeler şu şekildedir:

  • 3 adet yumurta,
  • 1 Su bardağı süt,
  • 1 Su bardağı sıvı yağ,
  • 1 adet kabartma tozu,
  • 1 Yemek kaşığı kadar sirke,
  • Yarım çay kaşığı tuz,
  • 1 kase kırılmış ceviz, fıstık veya fındık,
  • 6 su bardağı un,
  • Göz kararı kadar mısır nişastası,
  • 4 su bardağı kadar toz şeker,
  • 5 su bardağı su,
  • 1 çay kaşığı limon suyu,
  • 10 yemek kaşığı katı yağ

Baklava tatlısı yapılışı

  • Yumurtaları ve sütü birbirine karıştırın.
  • Sirke ve kabartma tozunu ise başka bir kapta karıştırın.
  • Tarifte verilen unu bu sirke karışımının içine atın.
  • Hamur kıvam aldıktan sonra hamuru 30’a bölün.
  • Hamurlara nişasta ekleyerek onlu olarak üst üste koyun.
  • Üst üste koyulan hamurları merdane ile açın.
  • Açılan hamurların arasına fıstık veya ceviz koyun.
  • En son haline katı yağı sürün.
  • Daha önce 180 derece ısıtılmış fırına baklavayı koyun.
  • Renk değiştiren baklavanın üstüne geriye kalan margarini ekleyin.
  • Kızarma işlemi son bulduktan sonra fırından çıkarın ve soğumaya bırakın.

Fırından sıcak sıcak çıkmış baklavanız soğurken, şerbeti için 4 su bardağı şeker ile 5 sus bardağı suyu kaynatmaya başlayın. Yaklaşık 15 dakika boyunca kaynayacak olan şerbete, son 3 dakikasında limon ekleyin. Şerbeti soğuttuktan sonra baklavanıza ekleyebilirsiniz.

Şerbet kıvamı ve miktarı nasıl olmalıdır?

Evde açılan hamurların dışarda satılan baklavaların hamurlarına göre daha kalın olduğunu göz önünde bulundurarak, evde yaptığınız baklavanın şerbetini soğuttuktan sonra baklavaya dökünüz. Aksi takdirde baklava hamur olacaktır. Dışarıda ince olarak açılan hamur sayesinde şerbet sıcak dökülmektedir.

Sıcak halde çıkan baklavanızın soğumasının ardından kaynar halde bulunan şerbetinizi soğutunuz. Şerbet ılık bir kıvam aldıktan sonra soğumuş baklavanın üzerine yavaşça dökülebilir. Şerbet sevme seviyenize uygun bir şekilde şerbetinizi az ya da çok koyabilirsiniz. Ancak şerbeti çok az olması durumunda hamurlar kolayca donacak ve bayatlayacaktır. Bu nedenle hamurun şerbeti iyi emdiğinden ve şerbetin az olmadığından emin olun.



Son Güncelleme: 23.09.2020 03:58
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