Ceviz yağı nasıl kullanılır? Ceviz yağı saça faydaları ve kullanımı

İnsan vücuduna birçok anlamda faydası olan ceviz yağı, saçlara da faydalıdır. Gün içinde saçların maruz kaldığı durum, saçların kurumasına, yıpranmasına ve dökülmesine sebep olur. Ceviz yağı kullanımı ise bu durumları önlemek için oldukça önemlidir. Saç derisini besleyen bir içeriğe sahip olan ceviz yağı, aynı zamanda saçları nemlendirir ve kurumasını önler. İşte ceviz yağının tüm özellikleri...

Saçların dökülmesini engeller

Günümüzde en yaygın sorunlardan bir tanesi saç dökülmesidir. Hem kadınların hem de erkeklerin başına gelen bu olay, ceviz yağı kullanımıyla son bulabilir. Ceviz yağının içerisinde bulunan omega-3 yağ asitleri, saç köklerini güçlendirir ve saçların dökülmesini engeller.

Hücre hasarlarını iyileştirir

Saçın gün içinde maruz kaldığı durum, saç derisine zarar verir. Saç derisinde bulunan hücre hasarlarına ise ceviz yağı iyi gelir. Ceviz yağının içerisinde bulundurduğu mineral ve vitaminler, saç derisinde oluşan hasarlarını iyileştirir aynı zamanda yeni hasarların oluşmasını engeller.

Hücreleri yeniler

Saç derisindeki hücrelerin zarar görmesi, saçların dökülmesine sebep olur. Ceviz yağı ise saç derisindeki hücreleri yeniler ve saçların dökülmesine engel olur. Ceviz yağı kullanmak isteyen vatandaşlar, duş almadan önce ellerine bir miktar ceviz yağı dökerek saç derilerine masaj yapabilir. Bu da hem saç derisine hem de saçlara, yenilik getirir.

Saç foliküllerini uyarır

Yeni saç çıkması için saç foliküllerinin daima canlı kalması gerekir. Ceviz yağı kullanımı da bu canlılığı getirir.

Kepek oluşumunu engeller

Saçlarda, saç dökülmesi dışında en çok rastlanan durum kepek oluşumudur. Kepek problemi yaşayan insanlar, ceviz yağı kullanarak bu sorunlarından kurtulabilirler.

Ceviz yağı kullanma şekli

Ceviz yağı kullanmak isteyen insanlar yapması gereken çok basit. Duşa girmeden hemen önce ellerinize bir miktar ceviz yağı dökerek, o ceviz yağını saçlarınıza uygulayın. Özellikle saç köklerine ve saç derisine masaj yaparak ceviz yağını uygulayın. Ardından 20 dakikada kadar bekleyin ve 20 dakika geçtikten sonra duşa girerek saçınızı yıkayın. Ceviz yağı sürdükten sonra saçınızı yıkarken, hafif şampuan kullanın. Şampuanı saç köklerinize çok bastırmayın ve ceviz yağının etkisini sürdürmesini sağlayın. Ceviz yağının içerisinde bulunan minarel ve vitaminlerin etkisini göstermesi bunun için önemlidir.