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Çeşme'de oteli soyan hırsızlar polisten kaçamadı!

İzmir’de ki hırsızlık olayının failleri polisten kaçamadı! İzmir Çeşme’de pandemiden dolayı hizmet vermeyen bir otele girerek, on sekiz TV ve yirmi bir musluk bataryası çalan hırsızlar, polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda yakalandılar

06 Mart 2021 Cumartesi 03:46
Çeşme'de oteli soyan hırsızlar polisten kaçamadı!
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Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, İsmet İnönü Mahallesi’nde bulunan ve pandemiden dolayı hizmet vermeyen bir otelden gelen hırsızlık ihbarından sonra çalışma başlattılar. Ekiplerin yaptıkları çalışmaların sonucunda, on sekiz TV ile yirmi bir musluk bataryasının çalındığı ortaya çıktı. Otel ile çevresinde yer alan güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüpheliler V.D ile G.T oldukları belirlendi.

V.D ile G.T’nin otelden çaldıkları TV ile musluk bataryalarını İzmir’in farklı yerlerinde iki şüpheli tarafından satıldığı öğrenildi. İki şüpheli polis ekiplerinin düzenledikleri takip sonrasında yakalanıp gözaltına alındılar.

Tutuklandılar!

Emniyette yapılan işlemler sonrasında adliyeye sevkleri yapılan iki şüpheli, çıktıkları mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildiler.  



Son Güncelleme: 06.03.2021 03:46
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Anahtar Kelimeler:
ÇeşmeHırsız
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