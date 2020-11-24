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Cep telefonu ile HES kodu nasıl alınır? 2020 HES kodu alma yöntemleri

Birçok okurumuz tarafından merak edilen ve yazarlarımız tarafından da takip edilen Cep telefonu ile HES kodu nasıl alınır? HES kodu alma yöntemleri haberine dair sıcak gelişmeleri öğrenmek istiyorsanız Kasım 24 2020 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

24 Kasım 2020 Salı 20:35
Cep telefonu ile HES kodu nasıl alınır? 2020 HES kodu alma yöntemleri
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İçişleri Bakanlığı, Valiliklere gönderdiği yeni genelge ile birlikte şehirlerarası yolcu taşıyan firmaların HES kodu ile bilet satışı yapması için uyarıda bulundu. Buna göre toplu taşıma araçlarının tümünde bundan sonra bilet satışı yapılırken yolculardan HES kodu talep edilecek. Satış sırasında HES kodu kalabalık içine girmeye uygun olmayan yolculara satış yapılmayacak.

HES Kodu Nasıl Alınır?

HES kodunun alınabilmesi için birkaç farklı yöntem kullanılabilmektedir. Bunlardan ilki e-devlet sistemi üzerinden HES kodu almaktır. Aynı zamanda SMS ya da uygulama üzerinden de HES kodu alınabilmektedir.

HES kodu Covid-19 virüsü salgını sebebiyle hem kişinin kendisi hem de toplum için, kalabalığa karışması uygun olmayan kişilerin kontrol edilmesi için kullanılmaktadır.

HES Kodu Nedir?

Pandemi nedeniyle gerek sosyal gerekse iş hayatında pek çok tedbir alınmaktadır. Bu tedbirlerde bir tanesi de HES kodu uygulamasıdır. Bu uygulama sayesinde kişilerin şehirlerarası yolculuk, bireysel iletişim gerektiren kurumsal alanlarda bulunması, ziyaretler ve benzeri alanlarda risk teşkil edip etmedikleri belirlenmektedir. Daha önceden Covid-19 virüsüne yakalanmış bir birey ile temas halinde bulunmuş kişilerin özellikle kamu kurumlarına girişleri ya da şehirlerarası yolculukları sırasında engellenmesi ve kontrol edilerek virüsün yayılmasının önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.

E-devlet Üzerinden HES Kodu Alma

E-devlet sistemi üzerinden HES kodu alabilmek için arama kısmına HES kodu yazılması gerekmektedir. Çıkan ekran üzerinde bir form yer almaktadır. Bu formun eksiksiz bir şekilde doldurulması ardından devam et tuşuna basılarak ve geçerlilik süresi belirlenerek HES kodları alınabilmektedir.

HES Kodu Sorgulama

HES kodunun sorgulanabilmesi için de e-devlet sistemi kullanılabilmektedir. Sorgulama ekranına HES kodunun yazılması ile birlikte kişilerin risk durumları gözlemlenebilmektedir. Aynı zamanda bu sistem üzerinden özel gruplar oluşturularak da sorgulama yapılabilmektedir. Sorgulama sonuçları excel dosyası olarak indirilebilmektedir.

SMS ile HES Kodu Alma

SMS yöntemiyle HES kodu alınabilmesi için büyük harfler ile HES yazıldıktan sonra bir boşluk bırakılması TC kimlik numarası, seri numarasının son 4 hanesi ve bir boşluk daha bırakılarak paylaşım süresi yazılmalıdır. Bu mesajın 2023’e gönderilmesi gerekmektedir.


ÖRNEK;

HES 123545552255 1254 11- Gönder 2023

Uygulama Üzerinden HES Kodu Alma

Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden HES kodu alabilmek için öncelikle uygulamanın cihaza indirilmesi, ardından işlemler kısmında kod oluştur seçeneğine tıklanması gerekmektedir. Uygulama Apple Store ya da Google Play Store’den indirilebilmektedir.

Yabancılar İçin HES Kodu Alma

Yabancılar için HES kodu alınırken bilet alım işlemi ve seyahat arasında bazı aralıklar ile Sağlık Bakanlığı tarafından sorgulama gerçekleştirilecektir. Tedbir amaçlı yapılan bu sorgulamalar sırasında aşağıdaki durumlar söz konusu olursa HES kodu geçersiz sayılacaktır.

  • Yeterli süreli koda sahip olmamak,
  • Koronavirüs teşhisinin pozitif olması,
  • Karantina süresini doldurmamış olmak,
  • Hatalı T.C. kimlik numarası,
  • Pasaport bilgilerinin yanlış yazılmış olması,
  • Yapacak olduğunuz seyahate engel olacak durumlardır.

Yabancılarda kod alınabilmesi için HES yazılarak boşluk bırakılıp doğum tarihi, pasaport, soy isim ve gün sayısı yazılmalıdır.

ÖRNEK;

HES ZEC 1548621545654 7894 MOHİTCO

Hayat Eve Sığar İhbar Hattı

Covid-19 virüsü salgınından kaynaklı olarak alınan tedbirlere uyulması büyük önem arz etmektedir. Bu önlemlere uyulmadığı tespit edildiğinde kişilerin ihbarda bulunacağı bir hat oluşturulmuştur. Toplu alanlarda maske takılmaması, sosyal mesafe kurallarına uyulmaması ya da hijyen kurallarının ihlal edildiğinin tespit edilmesi halinde kişiler ya da işletmeler hakkında ihbarda bulunulabilmektedir.



Son Güncelleme: 24.11.2020 20:35
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Anahtar Kelimeler:
Covid-19Hayat Eve SığarHes Kodu
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