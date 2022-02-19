Cennette kimler olacak? Cennete giden kişi ailesini ve sevdiklerini görebiliyor mu ?

İslam dininde ahiret inancı vardır. Ahiret inancına göre İslam dininin gerekliliklerini yerine getirenler cennete giderek ödüllendirilir. Cennet’in betimlemesi Kuran-ı Kerim’de birçok ayette belirtilmektedir.

En çok merak edilen konu ise cennette kendi ailesinden olan veya sevdikleri kişilerin görülüp görülmediğidir. Kuran-ı Kerim’de bu husus şu şekilde betimlenmiştir;

““O güzel son (cennet), babalarından, eşlerinden ve çocuklarından layık olanlarla birlikte girecekleri Adn cennetleridir…”

Bu betimlemeye göre cennete giden kişi ailesinde cennete giden kişileri görebilecektir. Aile dışındaki kişiler ise eğer cennette ise o kişi de görülmektedir. Bu durumun yanı sıra Kuran-ı Kerim’de Allah’a yemin ederim ki” der, “Neredeyse beni de mahvedecektin! Rabbimin lutfu olmasaydı ben de şimdi cehenneme getirilenler arasında olacaktım.” İfadesi kişinin sevdiklerinin cennette olmasa dahi görüşebileceklerini ifade etmektedir.