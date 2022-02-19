İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İŞKUR, 70 bin işçi alımı yapılan ilanları yayınladı!
Son Dakika
İŞKUR, 70 bin işçi alımı...
Alişan ve Buse Varol çifti boşanıyor!
Son Dakika
Alişan ve Buse Varol çifti...
Elektrik ve doğal gazda hane başına 5 bin lira destek!
Son Dakika
Elektrik ve doğal gazda hane...
Oğulcan Engin ile Miray Daner evleniyor mu?
Son Dakika
Oğulcan Engin ile Miray Daner...

Cennette kimler olacak? Cennete giden kişi ailesini ve sevdiklerini görebiliyor mu ?

Cennette sevdiklerimizi görecek miyiz ve cennette sevdiklerimiz olacak mı soruları son günlerde en çok araştırılan konulardan biri oldu. Cennette kimlerin olacağı ve yakınların görülüp görülemeyeceği ayetlerde belirtilmiştir.

19 Şubat 2022 Cumartesi 08:13
Cennette kimler olacak? Cennete giden kişi ailesini ve sevdiklerini görebiliyor mu ?
Takip Et:

İslam dininde ahiret inancı vardır. Ahiret inancına göre İslam dininin gerekliliklerini yerine getirenler cennete giderek ödüllendirilir. Cennet’in betimlemesi Kuran-ı Kerim’de birçok ayette belirtilmektedir.

En çok merak edilen konu ise cennette kendi ailesinden olan veya sevdikleri kişilerin görülüp görülmediğidir. Kuran-ı Kerim’de bu husus şu şekilde betimlenmiştir;

““O güzel son (cennet), babalarından, eşlerinden ve çocuklarından layık olanlarla birlikte girecekleri Adn cennetleridir…”

Bu betimlemeye göre cennete giden kişi ailesinde cennete giden kişileri görebilecektir. Aile dışındaki kişiler ise eğer cennette ise o kişi de görülmektedir. Bu durumun yanı sıra Kuran-ı Kerim’de Allah’a yemin ederim ki” der, “Neredeyse beni de mahvedecektin! Rabbimin lutfu olmasaydı ben de şimdi cehenneme getirilenler arasında olacaktım.” İfadesi kişinin sevdiklerinin cennette olmasa dahi görüşebileceklerini ifade etmektedir.



Son Güncelleme: 19.02.2022 08:13
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
CennetİslamAhiret
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Allah’ı kim yarattı?
Allah’ı kim yarattı?
Tevhid ilkeleri nelerdir? Tevhid anlam karşlığı nedir?
Tevhid ilkeleri nelerdir? Tevhid anlam karşlığı nedir?
İsimden telefon numarası sorgulama işlemi nasıl yapılır ?
İsimden telefon numarası sorgulama işlemi nasıl yapılır ?
Azrail aynı anda ölen insanların canını nasıl alıyor?
Azrail aynı anda ölen insanların canını nasıl alıyor?
Varlık türü olarak şeytan cin midir, melek midir ?
Varlık türü olarak şeytan cin midir, melek midir ?
Cennet ve cehennemden çıkılır mı? Cehennem ebedi midir?
Cennet ve cehennemden çıkılır mı? Cehennem ebedi midir?

Popüler Haberler

Orucun rükünleri nelerdir? Ramazan orucunun rükünleri
1 Bitcoin kaç TL, kaç Dolar ediyor? 20 Şubat 2022 Pazar Bitcoin ne kadar oldu?
Tevhid ilkeleri nelerdir? Tevhid anlam karşlığı nedir?
21 Şubat 2022 Pazartesi TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 21 Şubat Pazartesi at yarışı programı
TJK 20 Şubat 2022 Pazar at yarışı sonuçları
İsimden telefon numarası sorgulama işlemi nasıl yapılır ?
Allah’ı kim yarattı?
Instagram çöktü mü, neden giremiyorum? 20 Şubat 2022 Pazar Instagram giriş sorunu
Hangi illerde evde bakım parası yattı? 20 Şubat 2022 Pazar evde bakım maaşlarının yatırıldığı şehirler listesi
Nöbetçi noterler çalışıyor mu, açık mı? 20 Şubat 2022 Pazar noterler hafta sonu çalışıyor mu?
TAGEM’den Tarımsal Ar-Ge kapsamındaki projelere 100 milyon liralık destek
Ziraat Bankası'ndan 150 bin TL faizsiz krediden kimler yararlanabilir?
Ziraat Bankası ve tarım kredi kooperatifleri borçları ertelendi mi? Çiftçilerin kredi borcu ne zamana ertelendi?
Ali İl kimdir? Ali İl kaç yaşında, nereli?
Hat fiyatları ne kadar? Güncel fiyatlar
Ehli kitap nedir, ehli kitap kimlerdir ?
Saç nerelere satılır? Saç alan yerler neresi?
Oruç kelimesinin anlamı nedir? Orucun kelime anlamı
Cennet ve cehennemden çıkılır mı? Cehennem ebedi midir?
Ahiretin önemi nedir? İslam’da ahiret inancı nedir?
Greft Saç ekimi ne kadar? Saç ekimi hesaplaması nasıl yapılır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürses Gazetesi

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.