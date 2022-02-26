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Cennette Allah’ı görecek miyiz? Allah’ı cennette görmek mümkün mü? Allah’ı nasıl göreceğiz?

Cennette Allah’ı görecek miyiz, Allah’ı cennette görmek mümkün mü gibi pek çok kişinin merak ettiği inanç hakkındaki bu soruların yanıtlarını yazımızda paylaştık. İşte detaylar...

26 Şubat 2022 Cumartesi 09:29
Cennette Allah’ı görecek miyiz? Allah’ı cennette görmek mümkün mü? Allah’ı nasıl göreceğiz?
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Cennette Allah'ı görecek miyiz?

İslam alimlerinin bir çoğuna göre müminler cennette Allah'ı görebileceklerdir. Cenneteki en büyük nimet Rabbimiz'i görmek olacaktır. Rabbimiz "Oysa o gün bir kısım yüzler Rablerine bakarak mutlulukla parıldayacaktır." ayetiyle bizlere bunun müjdesini haber vermiştir. Peygamber Efendimizin hadislarinden anladığımıza göre müminler, bulutsuz bir günün öğle vaktinde güneşi ve bulutsuz bir gecede dolunayı gördükleri gibi ahirette de Allah'ı görecektir. Ancak bu görmenin nasıl bir şekilde olacağını bilmiyoruz. Bu günyada göremiyorsak O'nu cennette nasıl göreceğimiz sorusuna şu şekilde yanıt verebiliriz: Bu dünyada varlıkların görülebilmesi için gerekli olan koşullar cennet için de geçerlidir. Cennetin kendine göre başka yaratılış koşulları vardır. Aynı zamanda insan bedeni de cennet için tekrar yaratılacak, kabiliyet ve özellikleri dünyaya göre farklı şekillenecektir. 



Son Güncelleme: 26.02.2022 09:29
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CennetAllah
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