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Cennet ve cehennemden çıkılır mı? Cehennem ebedi midir?

Müslümanlar tarafından ölümden sonraki yaşam merak edilmektedir. Cehennem hayatı sonsuza kadar mı sürer? Cehennemden çıkış var mıdır? Haberimizde Müslümanların merak ettikleri soruların cevabına yer verilmiştir.

19 Şubat 2022 Cumartesi 05:24
Cennet ve cehennemden çıkılır mı? Cehennem ebedi midir?
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Cennet hayatının ebedi olup olmayacağı merak edilmektedir. Kur’an-ı Kerim’de bu konuyla ilgili birçok ayet bulunmaktadır. Ayetlerden birinde şöyle geçmektedir: “Orada canların istediği, gözlerin zevk aldığı her şey vardır ve siz orada sonsuza kadar kalıcısınız.”

Farklı ayetlerde cennete giden kişilerin oradan çıkmayacağı, ölümü yaşamayacakları, cennet nimetlerinin tükenmez olacağı anlatılmıştır.

Cehennem ebedi midir sorusunun cevabına gelirsek cehennemin kendisi ebedidir. Ancak bazı kişilerin cehennem hayatı ebedi değildir. Küfür edip şirk yapanlar, kafir ve müşrikler cehennemde ebedi kalacaklardır. Kişi imanlıysa ancak günahkârsa cehennemde sonsuza kadar kalmaz. Günah sahibi kişiler, günahının karşılığı olarak bir süre cehennemde cezasını çeker. Bu kişiler bir gün cehennemden çıkabilir.



Son Güncelleme: 19.02.2022 05:24
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Anahtar Kelimeler:
CennetCehennem
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