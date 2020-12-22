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Cengiz Holding sahipleri kimdir? Cengiz Holding kimin, kime ait?

Son zamanlarda kazandığı ihaleler ile gücüne güç katmaya devam eden Cengiz Golding gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Birden fazla alanda aktif olarak hizmet veren Cengiz Holdin, çoğu kişi tarafından merak edilmeye başlandı. Pek çok kişinin duymuş olduğu Cengiz Holding'in kime ait olduğu merak içerisinde araştırılmaya devam ediyor.

22 Aralık 2020 Salı 14:58
Cengiz Holding sahipleri kimdir? Cengiz Holding kimin, kime ait?
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Türkiye'nin en büyük holdingleri arasında olan Cengiz Holding Kimin, ne zaman kurulmuştur? kim tarafından kurulmuştur?

Şu anda madencilikten elektriğe birçok alanda faaliyette aktif olan Cengiz Holding, 1980 yılında işadamı Mehmet Cengiz tarafından inşaat amaçlı kuruldu.

Bugün inşaat sektörünün yanı sıra enerji, madencilik, turizm, altyapı, havalimanları ve sigorta sektörlerinde de hizmet vermektedir.

Holding'in bünyesinde bulunan Cengiz İnşaat A.Ş., 2013 Engineering News Record sıralamasına göre dünyanın 127. büyük şirketidir.

Birden fazla ihalede ortak hareket eden Cengiz Holding, Limak Holding ve Kolin İnşaat, TMSF'nin 19 Temmuz 2013 tarihinde ihale ile duyurduğu Akşam, Skyturk, Alem FM ve Alem Dergisi'ni eşit olarak satın almıştır.

Cengiz Holding'in sektörel faaliyeti

İnşaat

Cengiz İnşaat (1987- )

Enerji

Cengiz Enerji (2000-)

Cengiz Elektrik Toptan Satış

Samgaz Doğalgaz

SelçukGaz Doğalgaz

Boğaziçi Elektrik Dağıtım

Meram Elektrik Dağıtım

Çamlıbel Elektrik Dağıtım

Akdeniz Elektrik Dağıtım

Kalehan Enerji

Cenal Elektrik

Cengiz Holding maden sektöründe de aktif olarak yer almaktadırlar.

Madencilik sektöründeki firmaları:

Eti Bakır Küre Tesisleri (2004-)

Eti Bakır Samsun Tesisleri (2004-)

Eti Alüminyum Tesisleri (2005-)

Murgul Bakır Tesisleri (2006-)

Halıköy Antimuan Tesisleri (2007-)

Eti Bakır Mazıdağı Tesisleri (2013- )

Turizm ile de faaliyet gösteren Cengiz Holding, Bodrumbir Turizm Yatırım adında bir şirkete sahiptir.

2006 yılında kurulan Cengiz Havacılık ile havacılık sektöründe faaliyet göstermektedir.

Cengizler Sigorta Aracılık Hizmetleri 1998 yılında kurulmuş olup, sigortacılık alanında Cengiz Holding tarafından işletilen bir şirkettir.

Cengiz Holding, aynı zamanda Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı ve İstanbul Yeni Havalimanı'nı da işletiyor.

Bir süredir Akşam Gazetesi ve Skytürk360 medya şirketleri Kolin ve Limak Holding tarafından ortaklaşa satın alındı.

Mehmet Cengiz kimdir?

Mehmet Cengiz, 1961 yılında Rize'nin Kalkandere ilçesinde dünyaya gelmiştir. Aslen Rize'li olan işadamı, kardeşi Ekrem Cengiz ile 1980 yılında Cengiz İnşaat'ı kurdu. Mehmet Cengiz 1990'lı yıllarda turizm yatırımları gerçekleştirdi. 1995 yılında Le Jardin Resort Hotel, Sungate Port Royal Resort Hotel işletmelerinin açılışını yaptı.

Bugün 12 şirketten oluşan Cengiz Holding inşaat, turizm, madencilik, enerji, sigorta ve havacılık alanlarında faaliyetlerine aktif olarak devam ettirmektedir.

Türkiye'nin ilk yedi yıldızlı otelini yapmışlardır.

2004 tarihinde EtiBakır A.Ş.'yi, 2005 tarihinde ise Eti Alüminyum'u satın aldı.

Mehmet Cengiz aynı zamanda Limak ve Kolin'in ortağı olup Akdeniz, Uludağ ve Çamlıbel Elektrik Dağıtım Şirketlerinin sahibi konumundadır.

Kanyon ve MaPa ile Limak ve Kolin ile birlikte üçüncü havalimanı ihalesini kazanmışlardır.

 



Son Güncelleme: 22.12.2020 14:58
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CengizHolding
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