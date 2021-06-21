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Cenaze nasıl taşınır? Tabut nasıl taşınır? Cenaze nasıl defnedilir? Ölü nasıl defnedilmelidir?

Ölen bir kişinin tabutunun taşınması ve nasıl gömüleceği büyük önem taşımaktadır. Bir cenazeye saygıdan ve dini gerekçeler olarak nasıl davranılması gerektiği, kabre nasıl taşınması gerektiği büyük önem arz etmektedir. Sizler için haberimizde bu konu ile ilgili detaylı bilgileri sunduk.

21 Haziran 2021 Pazartesi 08:02
Cenaze nasıl taşınır? Tabut nasıl taşınır? Cenaze nasıl defnedilir? Ölü nasıl defnedilmelidir?
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Cenaze nasıl taşınır?

Cenaze, tabutun dört ayağından tutularak ilk önce tabutun ön taraftaki sol ayağı sağ omuza, sonra arkadaki sol ayağı sağ omuza, öndeki sağ ayağı sol omuza ve arkadaşı sağ ayağı sol omuza konularak nöbetleşe olarak taşınır. Cenaze taşınırken koşulmaz fakat yavaş adımlarla değil hızlı adımlarla gidilmelidir. Küçük bir çocuğun cenazesini bir kişi elleri ile taşıyabilir. 

Geride kalan insanlar, cenazenin arkasında yürümelidir. Cemaatten olan birkaç kişinin cenazenin önünden gitmesi caiz sayılmaktadır. Cenaze de bulunan kişiler boş şeyler konuşmamalı, Allah’ı anmalı ve yaşayan herkesin sonunun böyle olacağını bilerek davranmaları gerekmektedir. 

Cenaze de yüksek ses ile tekbir getirmek, Kur’an okumak, zikretmek caiz sayılmamaktadır. Kabre gelindiği zaman cenaze omuzlardan yere indirilir. Cenaze yere indirilmediği sürece oturmak ve indirildiği zaman ayakta durmak mekruhtur. Herhangi bir özrü ya da hastalığı bulunan kişiler bundan tenzih edilmiştir. 

Cenazenin gömülmesi 

Kabrin boyu, ölen kişinin boyu kadar, genişliği de insan boyunun  yarısı kadar, derinliği de insan göğsüne gelecek kadar olmalıdır. Kıble tarafına ölen kişinin konulabileceği kadar lahit açılır. Ölen kişi bu lahde konulur. Gerekli olduğu takdirde birkaç kişi kabre inebilir. Ölüyü lahde koyan kişi Bismillahi ve Ala Milleri Resulillah der. Ölü sağ yanına ve yüzü kıbleye getirilerek ve arkasına dönmemesi için toprak konularak gömülür.  Kefenin bağı çözülür ve lahit tahtalarla kapatılır. Ölen kişi kadın ise kabre konulurken lahit kapanana kadar bir örtü gerilir fakat erkek ise buna gerek yoktur. Bundan sonra kabre toprak dökülerek doldurulur ve kabir bir karış ya da daha fazla yüksek olacak şekilde yapılır. Bir kabre içinden çıkandan fazla toprak atmak mekruh sayılmaktadır. 

Cenazeyi gece defnetmekte herhangi bir sorun yoktur fakat gündüz defnetmek daha uygun sayılmaktadır. Zorunlu olmayan haller dışında birden fazla ölen kişi bir kabre defnedilmemelidir. Bu caiz değildir. Zorunlu hallerde bu olabilir fakat cenazelerin arası toprak ya da kerpiç ile ayrılmalıdır.

Bir kabre defnedilen kişiler aynı cins ise kıble tarafına getirilir. Ayrı cins ise önce erkek sonra erkek çocuğu sonra da kadının cenazesi konulur. 

Ölünün kemikleri çürümediği sürece kabrin açılması ve ikinci bir ölünün gömülmesi caiz değildir. Fakat yer yok ise önceki defnedilen kişinin kemikleri bir yere toparlanır ve yeni kişi bunların arasına toprak dökülerek defnedilir. 

Bir kişi gömüldükten sonra başka bir yere nakledilmemelidir. Başka birine ait olan bir yere gömülen ölü, o kişinin ısrarı üzerine başka yere nakledilebilir. Eğer bir kişi kendisi için bir mezar hazırlamış ise, buraya başkasının defnedilmesi eğer yer geniş ise mekruhtur. Fakat yer dar ise mekruh değildir. Fakat kabri açan kişi masrafı ödemek ile yükümlüdür. Toprak ıslak ve yumuşak ise cenaze tabutu ile mezara konulabilir. Kabirde ölünün altına pamuk,hasır gibi şeyler konulması caiz olmamaktadır. 


Son Güncelleme: 21.06.2021 08:02
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Anahtar Kelimeler:
CenazeKabirTabut
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