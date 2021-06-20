Cenaze namazı nasıl kılınır? Cenaze namazında okunulan dualar nelerdir? Kadın ve erkek cenaze namazları nasıl kılınır?

Cenaze namazının farzı kifayedir. Ölüler için bir duadır. Din kardeşinizin günahlarını ve hatalarını bağışlamasını Allah’tan istemek, onun son görevinin yerine getirilmesidir.

Kimlerin cenaze namazı kılınır?

Ölen kişinin cenaze namazını kılabilmesi için altı şartın yerine getirilmesi gerekir. Bu koşullar aşağıdaki gibidir:

Ölen kişinin Müslüman olması ,

Temiz olması (yani yıkanarak temiz bir kefene sarılır),

Cemaatin önünde olması

Baş dahil gövdenin tamamı veya yarısından fazlası veya gövdenin en az yarısının olması,

Cenaze namazını kılacak kişiyi ayakta tutmak (özürlü değilse),

Cenazenin sabit bir yerde bulunması, omuzlarda ya da hayvanın üstünde olmaması gerekir,

Canlı doğan veya diri çıkan çocuk yıkanır ve cenaze namazı kılınır.

Organ oluşumu tamamlanmışsa veya bazı organlar belli durumda olan düşük yıkanır, beze sarılarak gömülür, cenaze namazı kılınmaz. Düşükte organ yoksa yıkanmaz ve üzerinde namaz kılınmaz.

Cenaze namazı kifaye olduğu için bazı Müslümanlar bu namazı kılarsa başkalarının kılmasına gerek yoktur. Cenaze namazı için cemaate gerek yoktur. Bir erkek ya da kadın cenaze namazını kılarsa farz yerine getirilir. Diğer namazları geçersiz kılan şeyler cenaze namazını da geçersiz kılar. Namaz için mekruh olan üç vakit dışında cenaze namazları kılınabilir.

Cenaze namazı rükünleri, dört tekbirle kıyamdır. Selam verilmesi vaciptir. Cenaze namazında rüku ve secde yoktur.

Cenaze namazının sünnetleri

Namazı kıldıracak imamın ölünün göğüs hizasında durması.

Birinci tekbirin ardından “Sübhâneke” okunması.

İkinci tekbirin ardından “Allâhümme Salli ve Allâhümme Bârik”

Üçüncü tekbirin sonrasında dua okumak.

Cenaze namazı nasıl kılınır

Cenaze yıkanır, kefene sarılarak namaz kılınacak olan Musalla taşına yerleştirilir. Cenaze, cemaatle birlikte yapılır.

Namaz kıldıran imam, ceset hizasında durur. Cemaat, imamın ardında saf durur.

Niyette bulunurken ölen kişinin erkek veya kadın, erkek çocuğu veya kız çocuğu olduğu belirtilir.

Namaz kıldıran imam;

“Niyet ettim Allah rızası için hazır olan cenaze namazını kılmaya, (ölü erkek ise) şu erkek için duaya” şeklinde niyet edilir.

Vefat eden kadınsa; “Şu kadın için duaya”,

Vefat eden erkek çocuğuysa; “Şu erkek çocuğu için duaya”, Ölü kız çocuğu ise; “Şu kız çocuğu için duaya” denilir. İmamın arkasındaki cemaat;

“Niyet ettim Allah rızası için hazır olan cenaze namazını kılmaya, (ölü erkek ise) şu erkek için duaya, uydum imama” şeklinde niyet eder.

Vefat eden kadınsa; “Şu kadın için duaya”,

Vefat eden erkek çocuğuysa; Şu erkek çocuğu için duaya”, Ölü kız çocuğu ise; “Şu kız çocuğu için duaya” denilir.

Cemaatten biri ölünün erkek mi, kadın mı olduğunu bilmezse, şu şekilde niyet eder:

“Niyet ettim Allah rızası için imamın namazını kılacağı şu cenaze namazını kılmaya, ölü için duaya, uydum imama.”

Niyet edildikten sonra imam yüksek sesle, onun peşinden cemaat gizlice “Allâhu Ekber” diyerek birinci tekbiri alıp diğer namazlarda olduğu gibi ellerini kulak hizasına kaldırır ve göbek altına bağlar.

İmam ve cemaat gizlice Sübhâneke’yi okurlar. Sübhâneke’de diğer namazlarda okunmayan “ve celle senâük” cümlesi de okunur.

Sübhâneke okunduktan sonra eller kaldırılmadan imam açıktan, cemaat gizlice “Allâhu Ekber” diyerek ikinci tekbiri alırlar. Hem imam, hem de cemaat gizlice “Allâhümme Salli ve Allâhümme Bârik”i okur.

Sonra eller kaldırılmaksızın yine “Allâhu Ekber” denilerek üçüncü tekbir alınır ve cenaze duası okunur.

Cenaze duasını bilmeyen onun yerine Kunut dualarını okuyabilir. Kunut dualarını da bilmeyen “Rabbenâ Âtinâ fiddünyâ haseneten ve fil’ahireti haseneten ve kınâ azâbennâr” ayetini okur.

Bundan sonra eller kaldırılmadan tekrar “Allâhu Ekber” denilerek dördüncü tekbir alınır ve bir şey okunmaksızın önce baş sağ tarafa çevrilerek “Esselâmü aleyküm ve rahmetullâh” denilir. Sonra baş sol tarafa çevrilerek “Esselâmü aleyküm ve rahmetullâh” denilir ve böylece cenaze namazı bitirilmiş olur.

Cenaze namazında üçüncü tekbirden sonra okunan dualar

“Allâhümmeğfir lihayyinâ ve meyyitinâ ve şâhidinâ ve ğaibinâ ve zekerinâ ve ünsânâ ve sağîrinâ ve kebîrinâ.

Allâhümme men ahyeytehû minnâ fe ehyihi ale’lİslami ve men teveffeytehû minnâ fe teveffehû ale’limân.”

“Ya Rab! Dirimizi, ölümüzü, burada bulunanlarımızı, bulunmayanla rımızı, erkeğimizi, kadınımızı, küçüğümüzü ve büyüğümüzü bağışla.

Ya Rab! Bizden meydana gelecek yeni nesilleri İslam dini üzerine yarat! Bizden eceli gelip öldüreceklerini de iman üzere öldür.”

Bu duadan sonra cenazenin durumuna göre aşağıdaki dualardan biri daha okunur. Şöyle ki:

“Ve hussa hâze’lmeyyite bi’rravhi ve’rrâhati ve’rrahmeti ve’lmağfireti ve’rrıdvân. Allâhümme in kâne muhsinen fezid fî ihsânihî ve in kâne musîen fetecâvez anhü ve lekkıhi’lemne ve’lbüşrâ ve’l keramete ve’zzülfâ birahmetike yâ erhamerrâhimîn.”

“Rabbim! Bilhassa bu ölüyü, rahmete, rahatlığa, bağışlanmaya ve hoşnutluğa erdir.

Allahım! Bu ölü iyilik yapmış bir kişi ise şimdi sen de ona mükâfatını fazlasıyla ver, eğer bu ölü kötülük işlemişse cezalandırmaktan vazgeç!

Günahlarını affeyle.

Bu ölüyü korktuğundan emin kıl, lütfun ile müjdele, onu ahiret şerefine ve yüksek mertebeye eriştir. Ey merhametlilerin merhametlisi olan Allahım.”

Cenaze erkek çocuğu ise şu dua okunur

“Allâhümmec’alhu lenâ feretan vec’alhu lenâ ecran ve zühran vec’alhu lenâ şâfian ve müşeffeâ.”

“Allahım! Bu çocuğu cennette bizi karşılayıcı ve ahiret armağanı kıl… Allahım! Bu çocuğu bizim için şefaatçi kıl ve şefaatini makbul eyle.”

Cenaze kız çocuğu ise şu dua okunur

“Allâhümmec’alhâ lenâ feretan vec’alhâ lenâ ecran ve zühran vec’alhâ lenâ şâfiaten ve müşeffeah.”

Bu duanın anlamı da erkek çocuklar için okunan duanın anlamı gibidir.