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Cemre ne demek? 2021 ikinci Cemre düştü mü, ne zaman düştü? 3. Cemre hangi tarihte ve nereye düşecek?

Baharın gelişini ifade eden Cemrenin ikinci düşüşü gerçekleşti mi, üçüncü Cemrenin düşmesi hangi tarihlerde gerçekleşecek. Halk arasında baharın müjdeleyicisi Cemre'nin 2021 senesinde tarihlerinin detayları haberimizde...

28 Şubat 2021 Pazar 19:05
Cemre ne demek? 2021 ikinci Cemre düştü mü, ne zaman düştü? 3. Cemre hangi tarihte ve nereye düşecek?
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İlk havaya, sonra suya ve daha sonra toprağa düşen Cemrenin ikincisinin ne zaman düşeceği merak konusu oldu. 2021'de ikinci Cemre düştü mü, üçüncü Cemre ne zaman düşecek? Baharın gelişini haber veren Cemre ile ilgili merak edilen tarihler haberimizde...

İkinci cemre ne zaman düştü?

İkinci cemre 26-27 Şubat tarihlerinde suya düştü.

Üçüncü cemre ne zaman düşecek?

Üçüncü cemre 5-6 Mart tarihlerinde toprağa düşecek.

Havaya, suya ve toprağa düşen cemre ile beraber toprağın ısınılarak buzların erimesine ve çiçeklerin açması olaylarının yaşandığına inanılır.

Cemre ne demek?

Cemre Arapça kökenli bir kelime olup anlamı da kor ateşi demektir. Halk arasında bilinen cemrenin anlamı da sıcaklığın artması demektir. Cemre ilkbahar başlamdan hemen önce yedi gün arayla ilk havaya sonra suya ve daha sonra toprağa düştüğüne inanılır. Düşen cemreler sayesinde hava, su ve toprak ısınır.

Cemrenin düşmesi halk arasında Hıdırellez ve Nevruz kutlamalarının başlangıcını ifade eder. Cemre Türk kültüründe de önemli bir konumdadır. Ayrıca kültür ve edebiyat alanında da yer edinen cemre düşmesi Osmanlı Divan şiirlerinde de önemli kişilere övgü niteliğindeki şiirler türünün ismi olmuştur. Bu şiirlere cemreviye ismi verilmektedir.

Anadolu da ise cemre düşmesi halk takviminde kullanılan "kasım günleri" ve Hızır günleri" şeklinde kış ve yaz diye ikiye ayrılır. Kasım günleri, miladi takvime göre 8 Kasım'da başlayıp 179 gün sonra 5 Mayısıs'ta bitiyor. Kasım günleri, dört senede bir Şubat ayı 29 çektiği zaman 180 gün oluyor. Hızıe günleri 6 Mayısıs'ta başlayıp 7 Kasım'a kadar 186 gün boyunca sürüyor. Cemrelerin düşmesi, Kasım günlerinden Hızır günlerine yani kıştan bahara geçişi ifade ediyor.



Son Güncelleme: 28.02.2021 19:05
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Anahtar Kelimeler:
CemreDüşme
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