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Cemre düştü mü, ne zaman düşecek? 2021 Bahar ilk cemre ne zaman düşer?

2021'de cemrenin ne zaman düşeceği merak konusu. Önce havaya, suya ve toprağa düşen cemre ile baharın geleceği düşüncesi devam ediyor. Peki bu sene cemre ne zaman düşecek?

17 Şubat 2021 Çarşamba 21:28
Cemre düştü mü, ne zaman düşecek? 2021 Bahar ilk cemre ne zaman düşer?
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Geçtiğimiz günlerde cemrenin havaya ve suya düşmesinden sonra son olarak toprağa ne zaman düşeceği merak ediliyor.. Havaların ısınmasını ifade eden cemre son olarak toprağa ne zaman düşecek?

Halk arasındaki inanca göre, Kasım'ın 100. gününden 5 gün sonra cemre ilk olarak havaya, suya ve sonra toprağa olmak üzere düşmeye başlıyor. Cemre birinci olarak havaya 19-20 Şubat, daha sonra suya 26-27 Şubat, en son da toprağa 5-6 Mart'ta düşüyor. 

Cemre hakkında neleri bilmeliyiz?

Ateş anlamındaki cemrenin her sene Şubat'ta hava, su ve toprağa düştüğü inancı hakim. Cemre aynı zamanda baharın gelişini müjdeliyor. Aynı zamanda cemrenin düşmesi hayvancılık sektöründe çalışanlar ve tarım yapanlar için verimli zamanların geldiğini de gösteriyor. Cemrenin düşüşü nevruzun yaklaştığını da haber veriyor. 



Son Güncelleme: 17.02.2021 21:28
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Anahtar Kelimeler:
Cemre DüşmesiBahar
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