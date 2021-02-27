Cemre düşmesi ne demektir? 2021 cemre tarihleri

Cemre Düşmesi Nasıl Olur?

Kış aylarının bitipaylarının gelişini gösteren cemre, ilk olarakya düştü. 'Cemre' Arapça kökenli olmasıyla anlamı ateştir. Sıcaklığın artışı manasına da gelir., Türk tarihinde önemlidir. Fiziksel, ruhsel bir takım değişikliklere sebep olur. ikinci cemre deya bu zamanlar düşecektir.

Havaların ısınmasıyla beraber yaz aylarının geliş habercisi olur. İlk olarak havaya düştü. Sırasıyla hava ve toprağa düşecektir. Son yıllarda küresel ısınmanın etkisiyle cemre düşüş tarihlerinde de değişiklik gözlemlenmektedir. Güneş ışınları atmosferden dik bir şekilde toprağa çarpar. Su ve toprağa çarpan güneş ışınları buharlaşmaya neden olur. Bulutlarda ağırlaşan hava, aylar boyunca yağışlar meydana getirir. Kademeli bir şekilde yerden yükselen sıcaklık, bulutların hafiflemesini sağlar. Böylelikle cemre döngüsü; hava, su ve toprağa düşerek sırasıyla gerçekleşir.

Cemreler Hangi Tarihlerde Düşecek?

2021 ilk cemresi havaya 19-20 Şubatta düştü, ikinci olarak 26-27 Şubat suya düşmüş bulunmaktadır. 5-6 Martta ise son cemre toprağa düşecektir.