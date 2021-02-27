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Cemre düşmesi ne demektir? 2021 cemre tarihleri

Bahar aylarının müjdesi cemre ilk havaya düştü. Havalar ısınmaya başladı. Bahar tüm hızıyla geliyor. Cemre düşme tarihleri? İlk cemre nereye düştü? Sonraki cemreler neree düşecek? Haberin devamı içerikte.

27 Şubat 2021 Cumartesi 10:47
Cemre düşmesi ne demektir? 2021 cemre tarihleri
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Kış aylarının bitip bahar aylarının gelişini gösteren cemre, ilk olarak havaya düştü. 'Cemre' Arapça kökenli olmasıyla anlamı ateştir. Sıcaklığın artışı manasına da gelir. Cemre düşmesi, Türk tarihinde önemlidir. Fiziksel, ruhsel bir takım değişikliklere sebep olur. ikinci cemre de suya bu zamanlar düşecektir.

Cemre Düşmesi Nasıl Olur?

Havaların ısınmasıyla beraber yaz aylarının geliş habercisi olur. İlk olarak havaya düştü. Sırasıyla hava ve toprağa düşecektir. Son yıllarda küresel ısınmanın etkisiyle cemre düşüş tarihlerinde de değişiklik gözlemlenmektedir. Güneş ışınları atmosferden dik bir şekilde toprağa çarpar. Su ve toprağa çarpan güneş ışınları buharlaşmaya neden olur. Bulutlarda ağırlaşan hava, aylar boyunca yağışlar meydana getirir. Kademeli  bir şekilde yerden yükselen sıcaklık, bulutların hafiflemesini sağlar. Böylelikle cemre döngüsü; hava, su ve toprağa düşerek sırasıyla gerçekleşir.

Cemreler Hangi Tarihlerde Düşecek?

2021 ilk cemresi havaya 19-20 Şubatta düştü, ikinci olarak 26-27 Şubat suya düşmüş bulunmaktadır. 5-6 Martta ise son cemre toprağa düşecektir.



Son Güncelleme: 27.02.2021 10:47
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Anahtar Kelimeler:
Cemre DüşmesiHavaBaharSuToprak
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