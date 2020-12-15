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Cemaziyelevvel ayı (Tövbe ayı) okunacak dualar nelerdir? Cemaziyelevvel ayı ne zaman başlıyor, fazileti nedir, ibadetleri neler?

16 Aralık Çarşamba günü dini takvime göre Cemaziyelevvel ayı olarak eda edilecek. Müslümanlar Cemaziyelevvel ayı (Töveb ayı) okunacak dualar nelerdir, Cemaziyelevvel ayı ne zaman başlıyor, fazileti nedir ve ibadetleri nelerdir sorularını araştırıyor.

15 Aralık 2020 Salı 18:57
Cemaziyelevvel ayı (Tövbe ayı) okunacak dualar nelerdir? Cemaziyelevvel ayı ne zaman başlıyor, fazileti nedir, ibadetleri neler?
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Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2020 yılının dini takvimi açıklanmıştı. Açıklanan takvime göre 16 Aralık 2020 tarihi tövbe ayı olarak belirlendi. Tövbe ayı yani Cemaziyelevvel ayının faziletleri merak konusu oldu.

Cemaziyelevvel ayı İslam dünyasında önemli hadislerin cereyan ettiği aylar içerisinde yer alır. Bu ay içerisinde Hz. Muhammed’in (s.a.c) kızı Hz. Fatıma (r.a) ve eşi Hz. Ali (r.a) dünyaya gelmiştir. Bu ayda doğan kişiler arasında Hz. Ali (r.a.) ile Hz. Fatıma (r.a.) kızı olan Zeyneb bint Ali bu aylar içerisinde dünyaya gelmiştir.

Ayrıca Hz. Ömer (r.a.) Cemaziyelevvel ayı içerisinde halife olmuştur. Bu nedenle tövbe ayı Müslümanlar için çok büyük önem taşır.

Bu ay içerisinde yapılacak ibadetlerin amacı tövbe etmek ve Allah’a sığınmaktır. Cemaziyelevvel ayı “Büyük tövbe ayı” olarak anılır. Arap dünyasında bu ay içerisinde pek çok hayret verici olayın geçtiği ay olarak ifade edilir.

Cemaziyelevvel ayının bir diğer önemi ise üç aylar olarak bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayından önceki ay olmasıdır. Bu aylarda Müslümanların gönlünü temizlemesi, tövbe etmesi ve Allah’a sığınarak ruhsal olarak kendini bulması istenir.



Son Güncelleme: 15.12.2020 18:57
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Anahtar Kelimeler:
TövbeCemaziyelevvel
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