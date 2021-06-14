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Cemaatle namaz kılmanın sevabı nedir? Cemaatle namaza durmanın hükümleri nelerdir?

Ramazan ayına sayılı günler kala çoğu kişi, cemaat ile namaz kılmanın sevaplarını merak etmeye başlamış durumda. Müslüman olan vatandaşlarımızı internet üzerinden cemaat ile namaz kılmanın önemini araştırmaya başlamış durumda.

14 Haziran 2021 Pazartesi 14:29
Cemaatle namaz kılmanın sevabı nedir? Cemaatle namaza durmanın hükümleri nelerdir?
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Dinimiz cemaat ile namazın kılınmasına önem vermektedir. Cemaat ile namaz kılan Müslümanlar yakın bir şekilde bir araya gelirler, bilmeyenler ilim sahibi olanlardan yararlanır, iyi alışkanlıklar edinir ve kötü alışkanlıkları yavaş yavaş terk ederler.

Cemaate devam etmek ile Müslümanlar arasında karşılıklı sevgi doğar, kardeşlik ve dayanışma duygusu güçlenir ve cemaatte namaz kılan müminler, yalnız namaz kılanlardan daha fazla mükafat alırlar.

Sevgili Peygamberimiz bu konuda şu müjdeyi vermektedir:

“Cemaatle kılınan namazın sevabı, tek başına kılınan namazdan yirmi yedi kat daha fazladır.”

“Yatsı namazını cemaatle kılan bir kimse, gece yarısına kadar namaz kılmış gibi olur. Sabah namazını cemaatle kılan bir kimse bütün gece namaz kılmış gibi olur.”

“Bir kimse evinde güzelce temizlenir de Allah’ın farzlarından birini ödemek için mescitlerden birine giderse, attığı adımlardan biri günahlarını siler, diğeri de onun derecesini yükseltir.”50

Farz namazları tek başına da kılınmaktadır. Ancak cemaat ile camide kılınması sünnettir. Camiye gitmenin manevi faydaları büyüktür ve cemaat birliğinin sağlanmasında büyük rol oynar.

Camide sünnet ve nafile namaz kılınmaz. Ancak teravih namazı sünnet olmasına rağmen hem tek başına hem de cemaatle kılınabilir. Vitr veya vacip namaz sadece Ramazan ayı boyunca camide kılınır.

Cemaat ile Cuma ve Bayram namazları kılınır, tek başına kılınmazlar.

Cami ve cemaat adabı

Camiler, Müslümanların Allah’a ibadet ettikleri yerlerdir. Dünyanın en şerefli yerleri olan camilere "Allah'ın evi" deniyor. Allah'a ibadet etmek için camiye giden mümin, Allah'ın ziyaretçisi ve misafiridir. Bir ev sahibi, evine gelen misafirleri nasıl ikramda bulunursa, Allah camiye giden müminlere büyük mükâfat verecektir.

“Evinde güzelce abdest alıp camiye giden kimse Allah’ın ziyaretçisidir.

“Ziyaret edene Allah ikramda bulunacaktır.”

Camilere saygı duymak her Müslümanın sorumluluğudur. Bu yükümlülükler kısaca şu şekildedir:

Camiye abdest, temiz giysiler ve uygun kıyafetlerle girilmelidir.

Camiye önce sağ ayağınızla girmeli ve içeri girerken Peygamberimize salavat şerifini okumalısınız.

Camiden çıkarken önce sol ayağını atması gerekir.

Camide kirli ayak ve çoraplarla halı ve kilimlerin üzerine basılmamalıdır.

Mazereti olmadıkça camide ayakları açık şekilde oturmamalı; Bağırmak, gürültü yapmak ve dünyevi şeyler hakkında konuşmak gibi saygısız davranışlardan kaçınmalıdırlar.

Ağzının kokusuyla camiye gitmekten, soğan ve sarımsak yemekten, imanlıları rahatsız etmekten, geğirmekten ve iğrenç olmaktan kaçınmalıdır.

Bir camide Kuran okunur veya tebliğ edilirse dikkatli ve saygılı dinlemeli, camiye geç kalanların boş gördükleri bir yere oturmaları ve cepheye çıkmak için cemaati rahatsız etmemeleri gerekir.


Son Güncelleme: 14.06.2021 14:29
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Anahtar Kelimeler:
CemaatNamazCami
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