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Celp grupları neye göre belirlenir? Celp 1-2 nedir?

Askerlikte celp gruplarının nasıl belirlendiği, askere gidecek vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İkiye ayrılmış şekilde açıklanan grupların, neye göre belirlendiği internet üzerinden araştırılan konular arasında. İşte detaylar...

13 Ocak 2021 Çarşamba 13:28
Celp grupları neye göre belirlenir? Celp 1-2 nedir?
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Askere gidecek olan vatandaşlar, A grup (birinci grup) ve B grup (ikinci grup) olarak belirleniyor. A grubunda yer alan kişiler, B grubuna göre 1.5 ay daha önce askere gidiyor. Peki, bu neye göre belirleniyor?

 

Gruplar nasıl belirleniyor?

 

Gruplar, sistemde otomatik bir şekilde belirleniyor. Kimin A, kimin B grubunda olacağını sistem seçiyor. Bir celp döneminde askere gidecek vatandaşların yüzde 90’ı A grubunda yer alıyor. Yüzde 10’luk kısım ise B grubunda yer alıyor ve A grubuna göre askere 1.5 ay daha geç gidiyor.

 

Hangi grupta olacağınızı önceden tahmin edemezsiniz. Ancak askere gidecek vatandaşların, PTT kart almaları gerekiyor. Çünkü askerlik ile ilgili paralar, PTT karta yatmaktadır. PTT kartınızın evinize gelme duruma göre hangi grupta olduğunuzu tahmin edebilirsiniz. Eğer kart erken gelirse A grubunda, geç gelirse B grubunda yer alıyorsunuz demektir.



Son Güncelleme: 13.01.2021 13:28
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Celp DönemiCelp GruplarıAskerlik
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