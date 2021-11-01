Çelik konstrüksiyon (yapılandırmacı) teknisyeni 2021 yılında ne kadar maaş alır? İş ilanlarıne nereden ulaşılır?

Çelik konstrüksiyon (yapılandırmacı) teknisyeni ne kadar maaş almaktadır, iş ilanlarına nereden ulaşılır, bu işte çalışmak için gerekli olan belgeler, bu işte çalışmak için hangi bölümden ve okuldan mezun olmak gerekir, Çelik konstrüksiyon (yapılandırmacı) teknisyeni iş tanımı nedir vb. soruların cevaplarını sizler için yazımızda derledik. Buradan hareketle yapacağınız kariyer planlamalarınızı artık daha bilinçli yapabilir ve detaylı bilgileri edindikten sonra geleceğinizdeki meslek hakkında daha ayrıntılı bir karar verebilirsiniz.

Çelik konstrüksiyon (yapılandırmacı) teknisyeni tanımı nasıl yapılır?

Metallere çeşitli tezgah ve makinelerde eğme-bükme, kesme, delme ile şekil vererek ve her türlü kaynak yapmak suretiyle birleştirerek çelik eşya, mobilya, basit kaldırma ve taşıma araçları, çeşitli su depoları, güneş enerjili kolektörler, merdiven ve parmaklık, çelik çatı sistemleri, çeşitli biçim ve ölçülerde saçtan yapılan borular, toz altı kaynağı ve tahribatsız muayene işlerini yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Çelik konstrüksiyon (yapılandırmacı) teknisyeni 2021 yılında ne kadar maaş almaktadır? Aldıkları en yüksek ve en düşük maaşlar ne kadardır?

Çelik konstrüksiyon (yapılandırmacı) teknisyeni olarak çalış an bir kişinin aylık ortalama maaşı 4.600 TL olarak ifade edilebilir Çelik konstrüksiyon (yapılandırmacı) teknisyeni olarak çalışanların aldıkları minimum maaş ise 2.826 TL olmakla birlikte aldıkları maximum maaş ise 5.800 TL olarak kaynaklarda mevcuttur. Sizde Çelik konstrüksiyon (yapılandırmacı) teknisyeni olarak çalışmak ve kariyer planınızı buradan yapmak istiyorsanız İŞKUR iş ilanlarına baktıktan sonra buradan kariyerinize yön verebilirsiniz.

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Çelik konstrüksiyon (yapılandırmacı) teknisyeni olarak çalışmak için hangi okul ve bölümden mezun olmak gerekmektedir?

Çelik konstrüksiyon (yapılandırmacı) teknisyeni olarak çalışmak için gereken asgari eğitim düzeyi ortaöğretim yani lise ve dengi okuldan olmuş olmaktır. Gereken eğitim düzeyini tamamlayan herkes bu işte çalışabilir. Ortaöğretim yani lise ve dengi okuldan mezun olmak bu işte çalışmak için yeterli düzeyde bir eğitim seviyesi olarak belirtilmiştir.

Çelik konstrüksiyon (yapılandırmacı) teknisyeni ne iş yapmaktadır?

Çelik konstrüksiyon (yapılandırmacı) teknisyeni olarak çalışan kişi işletmenin genel çalışma prensiplerine sadık kalmak koşulu ile araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığını, iş güvenliğini ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olma şartı ile aşağıda bahsedilenleri yapmakla yükümlüdürler bu yükümlülükler ile birlikte yerine getirmekle görevli oldukları bazı haller vardır. Bu haller ise sizler için aşağıda maddelenmiş bir şekilde olmak üzere belirtilmiştir. Bu görevler ise şöyledir;

Teknik ve mesleki resim çizmek Bilgisayar destekli çizim yapmak, Elektrik direnç kaynağı, tozaltı kaynağı ve ark kaynağı yapmak, Oksi-gaz ve elektrik ark ile kesme yapmak Koruyucu gaz (mig-mag) kaynağı yapmak, Kalıp konstrüksiyonu tasarımı yapmak, Preslerde soğuk iş kalıplarında çalışmak, Saç şekillendirme işleri yapmak Seri ve montaj kalıpları yapmak Çelik eşya yapmak, Parçaları taşımak ve konumlandırmak, Montaj sonrası düzeltme yapmak, Sevkiyata uygun tedbirler almak, Preslerde soğuk iş kalıplarında çalışmak, Seri iş ve montaj kalıpları yapmak, Metal yüzeyleri temizlemek, parlatmak ve boyamak, Mesleği ile ilgili CNC tezgahlarında çalışmak, Çelik konstrüksiyon işleri(çelik, çam, köprü vb.) yapmak, Merdiven ve parmaklıkları yapmak, Sacdan yuvarlak ve kare kesitli boru donanımları yapmak, Tahribatsız muayeneler yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Çelik konstrüksiyon (yapılandırmacı) teknisyeni meslek ana grubu nedir?

Çelik konstrüksiyon (yapılandırmacı) teknisyeni meslek alt ana grubu nedir?

Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensuplarına dahil olarak çalışmaktadırlar.

Bilim ve mühendislik ile ilgili yardımcı profesyonel meslek mensuplarıdır.

Çelik konstrüksiyon (yapılandırmacı) teknisyeni meslek grubu nedir?

Fizik ve mühendislik bilimleri teknisyenlerine dahildirler.

Çelik konstrüksiyon (yapılandırmacı) teknisyeni meslek birim grubu nedir?

İnşaat mühendisliği teknisyenleri birimindendirler.

Çelik konstrüksiyon (yapılandırmacı) teknisyeni meslek kodu

Türk meslekler sözlüğünde her meslek grubu için ayrı ayrı meslek kodu tanımlamaları vardır. Bu mesleklerin birbirinden tam olarak ayrılması için gerekli bir numaralamadır. Memurlukta da bu şekilde kodlar mevcuttur. Her memur kendi mezun olduğu bölüm kodunun işi ile uyumlu olması halinde atama yapılmaktadır. Memurluk dışı mesleklerde de karışıklığa yol açmamak sebebi ile bu şekilde bir ayrıştırma yapılmıştır. Bütün meslek kodları için sözlüğe bakabilirsiniz biz sizler için Çelik konstrüksiyon (yapılandırmacı) teknisyeni meslek kodunu bulduk, ilgili kod 3112.23 olarak sözlükte geçmektedir.

Sizler ile bu haberimizde Çelik konstrüksiyon (yapılandırmacı) teknisyeni olarak çalışan kişiler ne iş yapar, iş tanımları nedir, meslek birim grupları, aldıkları maaş ve bunlarla birlikte en yüksek en düşük oranları nelerdir Çelik konstrüksiyon (yapılandırmacı) teknisyeniolarak çalışan veya çalışmak isteyen bir kişinin hangi belgelere veya hangi bölümden mezun olması gerektiği bilgilerinin yanı sıra bu işte çalışmak için iş ilanlarına nereden ulaşabileceğinizin bilgisini paylaştık.