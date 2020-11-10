Celaleddin Harzemşah kimdir? Tarihte Celaleddin Harzemşah hayatı

Celaleddin Harzemşah Mengüberti, Harzemşahlar Devleti’nin son hükümdarıdır. Aladdin Muhammed’in oğlu olan Celaleddin Harzemşah’ın annesi ise Hint asıllı cariyedir.

Celaleddin Harzemşah kimdir?

Harimşah Muhammed ile Hint asıllı cariye olan Ay-Çiçek Hatunun çocuğu olan Celaleddin Harzemşah, babasının hemen hemen bütün seferlerinde yayında olmuştur. Cesareti ve başarılarıyla tanınan Harzemşah, 1216 yılında Moğol hükümdarı Cengiz’in oğlu Cuci komutasındaki ordu karşısında kaybedecekken, sağ kanat komutanı Celaleddin sayesinde kurtulmuştur.

Celaleddin Harzemşah Türk mü?

Şişmanca ve esmer olduğu bilinen Harzemşah, büyük bir kumandan olup askeri bir dehadır. Birçok savaşı hayatı pahasına kazanan Harzemşah, askeri alanda elde ettiği başarıları siyaset ve diplomasiye istediği gibi yansıtamaması onun yanlış anlaşılmasına neden olmuştur.

1228 yılında Harzemşah devletinin başında olarak Irak’ın kuzeyi, Kirman, Fars, İsfahan ile Tebriz bölgesini yönetimi altına almıştır. 1229’da Kıpaçkları ile Gürcüleri yenilgiye uğratan Harzemşah, Ağustos ayında Ahlat’ı kuşatmıştır.

Mayısıs 1230’da Ahlat’ı alan Harzemşah, Anadolu Selçuklu ve Memlük ordularıyla Yassıçimen Savaşı’nda yenilgiye uğramıştır. 1230 yılının sonunda Hoy’da olduğu esnada Ceyhun’u geçip Irak-ı Acem’e giren Moğol güçlerine karşı Anadolu Selçuklu Devleti ve Memlük hükümdarlarından yardım isteyen Harzemşah, Ağustos 1231’de Moğolların baskısına uğramıştır. Ordusu dağılan ve Silvan’daki dağlara kaçan Harzemşah, burada uğradığı saldırı sonucunda hayatını kaybetmiş ve ölümüyle Harzemşahlar devleti ortadan kalkmıştır.