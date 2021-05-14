İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Sedat Peker 4. yeni videosunu twitter üzerinden yayınladı
Son Dakika
Sedat Peker 4. yeni videosunu...
Twitter'da beklenen sesli mesaj özelliği devreye girdi!
Son Dakika
Twitter'da beklenen sesli mesaj özelliği...
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle sosyal medyada şov yaptı
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle...

Celaleddin Harzemşah gerçek tarihte kimdir? Celaleddin Harzemşah neler yaptı?

Moğolları bozguna uğratan Celaleddin Harzemşah tarihte önemli birisidir. Yakında dizisi de başlayacak olan Celaleddin Harzemşah merak edilmektedir. Celaleddin Harzemşah kimdir? Kendisi neler yaptı? Merak ettiğiniz her şey haberimizde detaylı bir şekilde yer verdik...

14 Mayıs 2021 Cuma 14:48
Celaleddin Harzemşah gerçek tarihte kimdir? Celaleddin Harzemşah neler yaptı?
Takip Et:

Celaleddin Harzemşah kimdir?

 Doğum yeri ve doğum tarihi hakkında kesin bir bilgi yoktur. Harzemşahların son padişahıdır. Asıl adı Mengü Bedri’dir. Alaaddin Muhammed ve Ayçiçek Hatun’un büyük oğludur. Gazne’de Gur bölgesinin başına getirilmiştir. Moğollarla 1216 yılında savaşmıştır ve Cengiz Han’ın büyük oğlunu bozguna uğratmıştır. Babası kendi yerine geçmesini vasiyet ederken kardeşleri ve emirleri Celaleddin’e karşı ayaklandılar. Celaleddin Horasan’a giderek orada ordu kurdu. Moğolları bozguna uğrattı. Fakat ordusunda bulunan komutanlar ganimet kavgasına düştüğü için ordusu bozuldu. Yeni Moğol ordusuna İndus kıyısında yenilmiştir. 

Celaleddin babası Cengiz Han’a yenilerek 1220 Aralık tarihinde Hazar Denizinde ölmesi üzerine hükümdar olarak gönderilmiştir. Hazar denizinin doğusu olan Urgenç şehrine gitti. Dağılan devleti tekrardan toplamaya çalıştı fakat beceremedi. İran bölgesinde 1224 tarihinde Salgurluların hükümdarı Sad bin Zengi’yi kendisine bağlamıştır. 1228 tarihinde Irak’ın kuzeyi, Fars, Kirman, Tebriz, İsfahan bölgelerini yönetimi altına almıştır. 

1229 tarihinde ise Gürcüleri ve Kıpçakları yenilgiye uğratmıştır. Namık Kemal Celaleddin Harzemşah’ın hayatını aynı isim ile tiyatro eserinde konu etmiştir. 


Son Güncelleme: 14.05.2021 14:48
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
BiyografiCelaleddin HarzemşahTarih
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
17 Mayıs Pazartesi yasak ve kısıtlama var mı? Kısıtlamalar ne zaman bitecek?
17 Mayıs Pazartesi yasak ve kısıtlama var mı? Kısıtlamalar ne zaman bitecek?
kafeler ne zaman açılacak? 17 Mayıs Pazartesi kafeler açılıyor mu?
kafeler ne zaman açılacak? 17 Mayıs Pazartesi kafeler açılıyor mu?
Bekçi alımlarında yaş sınırı var mı? 2021 Bekçi alımında yaş sınırı kaçtır?
Bekçi alımlarında yaş sınırı var mı? 2021 Bekçi alımında yaş sınırı kaçtır?
Kontrollü normalleşme planı nedir, detayları ne zaman açıklanacak? Sokağa çıkma yasağı bitecek mi?
Kontrollü normalleşme planı nedir, detayları ne zaman açıklanacak? Sokağa çıkma yasağı bitecek mi?
19 Mayıs tatil mi, sokağa çıkma yasağı var mı? Yasak hangi illerde olacak?
19 Mayıs tatil mi, sokağa çıkma yasağı var mı? Yasak hangi illerde olacak?
Aşılıyım Türkiye videosunu kim hazırladı? Aşılıyım Türkiye tanıtım videosu izle
Aşılıyım Türkiye videosunu kim hazırladı? Aşılıyım Türkiye tanıtım videosu izle

Popüler Haberler

Emanet 181.bölüm fragmanı ve 17 Mayıs 2021 Pazartesi özeti Kanal 7
Kırmızı Oda dizi oyuncusu Nihal kimdir? Esra Ronabar hakkında bilgiler
14 Mayıs 2021 reyting sonuçları; Arka Sokaklar, Kırmızı Oda, Son Yaz reyting birincisi kim oldu?
TV yayın akışı 15 Mayıs 2021 Cumartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları
Akrep dizisi Şahin karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Taha Baran Özbek kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Seni Çok Bekledim dizisi nerede çekiliyor?
Akrep dizisi Berna (Başak Daşman) kimdir?
Akrep dizisi Hacer karakteri kimdir? Demet Gül kimdir, nereli, kaç yaşında?
Akrep Merve karakterini kim canlandırıyor? Müge Su Şahin kimdir?
Kırmızı Oda dizisi Çaycı Hüseyin karakterini kim canlandırıyor? Baran Can Eraslan kimdir?
TV8'de 11 Mayıs 2021 Salı tarihinde ne var? 11 Mayıs 2021 Salı yayın akışında neler yer alıyor?
Sefirin Kızı dizisi Sahra kimdir? Deniz Işın hakkında bilgiler
Sol Yanım dizisi Selim kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Tolga Mendi kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Konut ve çeyiz hesaplamalarında devlet desteği artıyor
Axie Infinity (AXS) coin nedir? AXS Token açıklaması
Kırmızı Oda Sekreter kimdir? Gülçin Kültür Şahin biyografisi
Son Yaz dizisi Naz kimdir? Yasemin Yazıcı'nın hayatı!
ATV Akıncı dizisi nerede çekiliyor? Akıncı konusu ve oyuncuları
Seni Çok Bekledim dizisinin Kadir'i Özcan Deniz'in hayat hikayesi!
Star TV Akrep dizisi nerede çekiliyor? Akrep konusu ve oyuncuları
Akrep dizisi Berna kimdir? Başak Daşman kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.