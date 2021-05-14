Celaleddin Harzemşah gerçek tarihte kimdir? Celaleddin Harzemşah neler yaptı?

Celaleddin Harzemşah kimdir?
Celaleddin babası Cengiz Han’a yenilerek 1220 Aralık tarihinde Hazar Denizinde ölmesi üzerine hükümdar olarak gönderilmiştir. Hazar denizinin doğusu olan Urgenç şehrine gitti. Dağılan devleti tekrardan toplamaya çalıştı fakat beceremedi. İran bölgesinde 1224 tarihinde Salgurluların hükümdarı Sad bin Zengi’yi kendisine bağlamıştır. 1228 tarihinde Irak’ın kuzeyi, Fars, Kirman, Tebriz, İsfahan bölgelerini yönetimi altına almıştır.
1229 tarihinde ise Gürcüleri ve Kıpçakları yenilgiye uğratmıştır. Namık Kemal Celaleddin Harzemşah’ın hayatını aynı isim ile tiyatro eserinde konu etmiştir.
Son Güncelleme: 14.05.2021 14:48