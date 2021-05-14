Celaleddin Harzemşah gerçek tarihte kimdir? Celaleddin Harzemşah neler yaptı?

Celaleddin Harzemşah kimdir?

Doğum yeri ve doğumi hakkında kesin bir bilgi yoktur. Harzemşahların son padişahıdır. Asıl adı Mengü Bedri’dir. Alaaddin Muhammed ve Ayçiçek Hatun’un büyük oğludur. Gazne’de Gur bölgesinin başına getirilmiştir. Moğollarla 1216 yılında savaşmıştır ve Cengiz Han’ın büyük oğlunu bozguna uğratmıştır. Babası kendi yerine geçmesini vasiyet ederken kardeşleri ve emirleri Celaleddin’e karşı ayaklandılar. Celaleddin Horasan’a giderek orada ordu kurdu. Moğolları bozguna uğrattı. Fakat ordusunda bulunan komutanlar ganimet kavgasına düştüğü için ordusu bozuldu. Yeni Moğol ordusuna İndus kıyısında yenilmiştir.

Celaleddin babası Cengiz Han’a yenilerek 1220 Aralık tarihinde Hazar Denizinde ölmesi üzerine hükümdar olarak gönderilmiştir. Hazar denizinin doğusu olan Urgenç şehrine gitti. Dağılan devleti tekrardan toplamaya çalıştı fakat beceremedi. İran bölgesinde 1224 tarihinde Salgurluların hükümdarı Sad bin Zengi’yi kendisine bağlamıştır. 1228 tarihinde Irak’ın kuzeyi, Fars, Kirman, Tebriz, İsfahan bölgelerini yönetimi altına almıştır.

1229 tarihinde ise Gürcüleri ve Kıpçakları yenilgiye uğratmıştır. Namık Kemal Celaleddin Harzemşah’ın hayatını aynı isim ile tiyatro eserinde konu etmiştir.

