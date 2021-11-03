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Çekmeci (iplik) maaşları ne kadardır? Çekmeci iş ilanları İşkur iş ilanları

Çekmeci (iplik) görevi nedir? Çekmeci (iplik) 2021 maaşları ne kadardır? En düşük maaş ne kadardır? En yüksek maaş ne kadardır? Çekmeci (iplik) işini yapmak için hangi eğitim düzeyinde olmak gerekmektedir? Çekmeci (iplik) ne iş yapar? Çekmeci (iplik) hakkında merak ettikleriniz haberimizde yer almaktadır. İşte ayrıntılar...

03 Kasım 2021 Çarşamba 09:10
Çekmeci (iplik) maaşları ne kadardır? Çekmeci iş ilanları İşkur iş ilanları
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Çekmeci (iplik) maaşları

Taraktan gelen materyalin çekme, tarama işlemini yapan ve istenilen şeritte üretimi sağlayan ve makinelerin kontrolünü yapan kişilere Çekmeci (iplik) denilmektedir. 

Çekmeci (iplik) aylık maaşları ortalama 3.900 TL ‘dir. En düşük çekmeci (iplik) maaşları 2.826 TL iken en yüksek maaş ise 5.800 TL’dir. Sizlerde bu maaş ile çalışmak istiyorsanız İşkur Çekmeci (iplik) iş ilanlarından iş bulabilir ve başvurunuzu yapabilirsiniz. 

Çekmeci (iplik) işinde çalışmak için en minimum eğitim düzeyinizin ilköğretim olması gerekmektedir.

Çekmeci (iplik) ne iş yapmaktadır?

Genel çalışma kurallarına uygun olarak, iş sağlığı ve iş güvenliğini gözeterek çevre koruma ve düzenleme uygun olarak;

*Makinede bulunan bant sayılarını ve ikaz lambalarını takip etmektedir.

*Tarak makinesinden gelen kovaları çekme makinesine yerleştirmektir.

*Yerleştirilen kova sayılarına dikkat etmek, kontrol etmek

*Şerit gramajını kontrol etmek

*Boş kovanları değiştirmek

*Makinenin ayarlarını yapmak, kontrol etmek

*Çekim silindirin üzerindeki elyaf sarıkları temizlemek

Çekmeci (iplik) meslek ana grubu:

Montajcılar, tesis ve makine operatörleri

Meslek alt ana grubu:

Sabit tesis ve makine operatörleri

Meslek grubu:

Kürk ve deri ürünleri, tekstil makine operatörleri

Meslek birim grubu:

Bükme ve sarma makine operatörleri, elyaf hazırlama

Çekmeci (iplik) meslek kodu:

8151.37 olarak belirlenmiştir.   

Son Güncelleme: 03.11.2021 09:10
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