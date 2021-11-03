Çekmeci (iplik) maaşları ne kadardır? Çekmeci iş ilanları İşkur iş ilanları

Çekmeci (iplik) maaşları

Taraktan gelen materyalin çekme, tarama işlemini yapan ve istenilen şeritte üretimi sağlayan ve makinelerin kontrolünü yapan kişilere Çekmeci (iplik) denilmektedir.

Çekmeci (iplik) aylık maaşları ortalama 3.900 TL ‘dir. En düşük çekmeci (iplik) maaşları 2.826 TL iken en yüksek maaş ise 5.800 TL’dir. Sizlerde bu maaş ile çalışmak istiyorsanız İşkur Çekmeci (iplik) iş ilanlarından iş bulabilir ve başvurunuzu yapabilirsiniz.

Çekmeci (iplik) işinde çalışmak için en minimum eğitim düzeyinizin ilköğretim olması gerekmektedir.

Çekmeci (iplik) ne iş yapmaktadır?

Genel çalışma kurallarına uygun olarak, iş sağlığı ve iş güvenliğini gözeterek çevre koruma ve düzenleme uygun olarak;

*Makinede bulunan bant sayılarını ve ikaz lambalarını takip etmektedir.

*Tarak makinesinden gelen kovaları çekme makinesine yerleştirmektir.

*Yerleştirilen kova sayılarına dikkat etmek, kontrol etmek

*Şerit gramajını kontrol etmek

*Boş kovanları değiştirmek

*Makinenin ayarlarını yapmak, kontrol etmek

*Çekim silindirin üzerindeki elyaf sarıkları temizlemek

Çekmeci (iplik) meslek ana grubu:

Meslek alt ana grubu:

Meslek grubu:

Meslek birim grubu:

Montajcılar, tesis ve makine operatörleriSabit tesis ve makine operatörleriKürk ve deri ürünleri, tekstil makine operatörleriBükme ve sarma makine operatörleri, elyaf hazırlama

Çekmeci (iplik) meslek kodu:

8151.37 olarak belirlenmiştir.