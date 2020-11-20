İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Google Haritalar COVID-19 vakalarını gösterecek! Google Haritalar'a COVID-19 güncellemesi
Son Dakika
Google Haritalar COVID-19 vakalarını gösterecek!...
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Çok büyük bir dalga geliyor
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr....
İDO ve BUDO bazı deniz seferlerini iptal etti
Son Dakika
İDO ve BUDO bazı deniz...
Öğretmenler dikkat! 4 Oturum sınav görevi için tercih süreci başladı
Son Dakika
Öğretmenler dikkat! 4 Oturum sınav...

Çekme belgeli araç nedir? Çekme belgesine sahip araçlar alınır mı?

Çekme belgesine sahip ikinci el araçlar daha uygun fiyatlardan satılması ile alıcılar tarafından merak edilmektedir. Çekme belgesi bulunan araçlar noterden plaka çıkartılması ile beraber trafiğe sokulabilmektedir.

20 Kasım 2020 Cuma 17:26
Çekme belgeli araç nedir? Çekme belgesine sahip araçlar alınır mı?
Takip Et:

Araç satın alan kişiler, kimi zaman aracın bilgilerinde çekme belgeli araçtır ibaresine rastlamaktadır. Çekme belgesine sahip olan araçların ne gibi özellikleri bulunduğu ve ne demek olduğu ise merak edilmektedir.

Çekme Belgeli Araç Nedir?

Çekme belgeli araç, aracın trafikten men edildiğini ve trafikten çekildiğini anlatmaktadır. Aracın trafikten çekilmesinde araç muayenesi bulunmadan trafiğe çıkması durumunda araç trafikten çıkarılmış olabilir. Bazen ise aracını uzun süre kullanmayacak kişiler bu belgeyi alabilmektedir.

Çekme Belgeli Araç Alınır mı?


Çekme belgesine sahip olan araçları almada herhangi bir problem yoktur. Daha uygun fiyat ile satılan araçlar alıcıların kafasını karıştırmaktadır. Çekme belgesine sahip araçlarda dikkat edilmesi gereken aracın muayenesinin yapılmış olmasıdır.

Araç Çekme Belgesi Nasıl Alınır?

Araç çekme belgesi alınabilmesi için aracın plakası üzerinde bulunmamalı, aracın üzerinde ceza ve vergi borcu bulunmamalıdır. Bu koşulları yerine getiren kişiler noterden çekme belgesi alabilmektedir.

Çekme Belgesine Sahip Araçlar Trafiğe Çıkabilir mi?

Çekme belgesine sahip araçlar trafiğe sokulmamalıdır ancak trafiğe girilmesi gereken durumlarda notere başvurarak gerekli ücretin ödenmesinin ardından araca plaka çıkarılır. İşlemlerin tamamlanmasının ardından araç trafiğe çıkarılabilir.



Son Güncelleme: 20.11.2020 17:26
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
çekmebelgesiAraç
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Koronavirüsü yenen Şener Şen, hastaneden taburcu oldu
Koronavirüsü yenen Şener Şen, hastaneden taburcu oldu
Deprem testi nasıl yaptırılır? Oturduğum bina depreme dayanıklı mı?
Deprem testi nasıl yaptırılır? Oturduğum bina depreme dayanıklı mı?
Yaşlı çift alev topuna dönen evde yanarak hayatını kaybetti
Yaşlı çift alev topuna dönen evde yanarak hayatını kaybetti
Mersin'de feci trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı
Mersin'de feci trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı
Konya'da sulama havuzunda facia: Kurtarırken boğuldular
Konya'da sulama havuzunda facia: Kurtarırken boğuldular
2 çocuk annesi kadın 4. kattan düşüp öldü
2 çocuk annesi kadın 4. kattan düşüp öldü

Popüler Haberler

Çekme belgeli araç nedir? Çekme belgesine sahip araçlar alınır mı?
EYT yasası çıkarsa kimleri kapsar? 2020
AÖF yaz okulu kayıt ücretleri ne kadar?
Bay Yanlış dizisine yeni katılan oyuncular kim? Diziden kimler ayrıldı?
Koronavirüse hastaları neler yapmalı? Covid-19'a yakalananların yapılması gerekenler
Öğrencilere karne verilecek mi? MEB 1. dönem ders notları nasıl hesaplanacak?
Zümre öğretmen ne demektir?
Star TV Sol Yanım oyuncu kadrosu ve karakter analizi
Cenaze yardımı başvurusu nasıl yapılır? 2020 sgk cenaze ödeneği ne kadardır?
Taşeron işçi ücretlerine ne kadar zam yapılacak? 4/D Taşeron işçiler için 20 Kasım 2020 Cuma tarihli önemli gelişme
Çukur Azer ve Karaca evlenecek mi?
2020 Ucuz Toki projeleri
Hisseli Tapuya Anında Onaylı Kredi Veren Bankalar
TRT 1 Tövbeler olsun dizisi nerede çekiliyor? Dizi çekim yeri ve set adresi
Kanal D Süper Magazin'in yeni bölüm sunucusu Merve Özbey oldu!
Garanti Bankası 10.000 TL yaz kredi başvurusu nasıl yapılır? Garanti BBVA 10.000 TL Kasım 2020 kredi kampanya detayları
Diş ipi kullanma etkileri nelerdir? Diş ipi faydaları ve kullanım şekli
İş Bankası esnek ödeme ve uygun faizle 120 ay vadeli 100.000 TL konut kredisi hesaplama ve geri ödeme planı 20 Kasım 2020
Günlük burç yorumu 21 Kasım 2020 Cumartesi ve aşk, ekonomi, aile ve sağlık astrolojik yıldız falınız
Plakadan araç sahibi kim nasıl öğrenirim? Plakadan araç sahibini sorgulama işlemleri
Subay ve Yedek Subay olmak için aranan şartlar nelerdir? Kimler nasıl Subay olabilir?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.