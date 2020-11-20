Çekme belgeli araç nedir? Çekme belgesine sahip araçlar alınır mı?

Araç satın alan kişiler, kimi zaman aracın bilgilerinde çekme belgeli araçtır ibaresine rastlamaktadır. Çekme belgesine sahip olan araçların ne gibi özellikleri bulunduğu ve ne demek olduğu ise merak edilmektedir.

Çekme Belgeli Araç Nedir?

Çekme belgeli araç, aracın trafikten men edildiğini ve trafikten çekildiğini anlatmaktadır. Aracın trafikten çekilmesinde araç muayenesi bulunmadan trafiğe çıkması durumunda araç trafikten çıkarılmış olabilir. Bazen ise aracını uzun süre kullanmayacak kişiler bu belgeyi alabilmektedir.

Çekme Belgeli Araç Alınır mı?

Çekme belgesine sahip olan araçları almada herhangi bir problem yoktur. Daha uygun fiyat ile satılan araçlar alıcıların kafasını karıştırmaktadır. Çekme belgesine sahip araçlarda dikkat edilmesi gereken aracın muayenesinin yapılmış olmasıdır.

Araç Çekme Belgesi Nasıl Alınır?

Araç çekme belgesi alınabilmesi için aracın plakası üzerinde bulunmamalı, aracın üzerinde ceza ve vergi borcu bulunmamalıdır. Bu koşulları yerine getiren kişiler noterden çekme belgesi alabilmektedir.

Çekme Belgesine Sahip Araçlar Trafiğe Çıkabilir mi?

Çekme belgesine sahip araçlar trafiğe sokulmamalıdır ancak trafiğe girilmesi gereken durumlarda notere başvurarak gerekli ücretin ödenmesinin ardından araca plaka çıkarılır. İşlemlerin tamamlanmasının ardından araç trafiğe çıkarılabilir.