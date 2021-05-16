Çekirge Salgını Gaziantep'i etkisi altına aldı.

Tarihi ilimiz arasında yer alan ve çoğunluk vatandaşın tarımla geçimini sürdüren Gaziantep ilinin 6 mahallesini çekirgeler sardı. Bakıldığında çoğu tarım alanlarının içerisinde bulunan çekirgelere karış Kayabaşı, İdilli, Kabaklar, Burunsuzlar ve Kaleobası çiftçileri rahatsız olmakta.

Çekirgeler ekilen tarımsal ürünlere zarar vererek yok olmalarını sağlamaktadır. Bu olasılıksız durum üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarım mühendisleri tarafında belirtilen doğrultuda inceleme başlattılar. Ardından sebebi henüz bilinmezken belirtilen bir ilaçlama doğrultusunda çalışmalar gerçekleştirilmeye başlandı.