Çekilen kredi nasıl iptal edilir? Kredi iptal işlemi nasıl yapılır?

Çekilen kredinin iptali, yasal olarak mümkündür. Kredi başvurunuz onaylandıktan sonra krediyi çektikten sonraki 14 gün içerisinde iptal işlemlerini başlatabilirsiniz. Ancak iptal işlemi için dikkat etmeniz gereken bazı noktalar bulunmaktadır.

Onaylanmış bir krediyi iptal edebilmenin en kolay yolu, kredi onayı verildikten sonra imza atmadan iptal işleminin gerçekleştirilmesidir. Bu tarz kredi iptali hem zahmetsiz hem de masrafsız olacaktır.

Krediyi çekip bir kısmını veya tamamını kullandıktan sonra da iptal işlemi mümkün olmaktadır. Bunun gerçekleşebilmesi için bankaya olan kredi miktarı, kredi masrafı ve kredi için geçen süredeki faizi ödemeniz gerekir.

Çektiğiniz krediyi yasal süre zarfında iptal ettirdiğinizde, hayat sigortası gibi ek hizmet masraflarını geri almanız mümkün olmayacaktır.

Çekilen kredide erken ödeme cezası uygulanır mı?

Erken ödeme cezası bütün kredi çeşitlerini kapsamaz. Çektiğiniz kredide erken ödeme cezası yalnızca konut kredilerinde uygulanmaktadır. Bankalardan kullandığınız ihtiyaç kredilerinin erken ödenmesi halinde herhangi bir ücret kesilmesi mümkün olmamaktadır.

Konut kredilerinde vade süresinin 36 aydan daha az olması halinde erken ödeme yoluyla iptal cezası, çektiğiniz ana paranın yüzde 1’ini, 36 aydan uzun vadeli konut kredilerinde ana paranın yüzde 2’sinden daha fazla ceza uygulanamaz.