İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Söylemezsem Olmaz programında Yağmur Aşık'ın Emre Aşık'ı öldürme yaptığı planı iddiası dehşete düşürdü
Son Dakika
Söylemezsem Olmaz programında Yağmur Aşık'ın...
Dağlık Karabağ'a ziyaret düzenleyen Ermenistan Savunma Bakanı'nın tedirgin halleri gündem oldu
Dağlık Karabağ'a ziyaret düzenleyen Ermenistan...
Yaşlı komşusunu döven Halil Sezai’nin tutukluluğuna yapılan itiraza ret geldi!
Son Dakika
Yaşlı komşusunu döven Halil Sezai’nin...
Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda mühimmata el konuldu
Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya...

Ceketleri ile kamuflaj yaparak salına salına hırsızlık yaptılar

Antalya’da yaşanan olayda bir apartman bahçesinde bulunan elektrikli bisikleti 2 zanlı ceketleriyle kamuflaj yaparak elleriyle yüzleri kapatarak gündüz vaktinde çaldılar. Hırsızlık anları güvenlik kamerası tarafından an ve an kaydedildi.

30 Eylül 2020 Çarşamba 19:22
Ceketleri ile kamuflaj yaparak salına salına hırsızlık yaptılar
Takip Et:

İlginç olay Antalya’nın Gebizli Mahallesi'nde dün öğle saatleri sıralarında meydana geldi. Öğrenilen bilgilere göre , bir apartman önünde park halindeki bulunan elektrikli bisikleti yoldan geçerken gören 2 zanlıdan 1'i kapıda gözcülük yaparken diğeri ise bisikletin yanına gitti.


 

İçeriye giren zanlılar güvenlik kamerasını kayıtta olduğunu fark edince kırmızı ceketiyle başını kapatarak gizlenirken, diğeri de elleriyle yüzünü kapatarak hırsızlık yapmaya devam etti. İçeriye giren zanlılardan biri, elektrikli bisikletin direksiyonunu tutarak ilk önce etrafını gözetledi.

Daha sonra bisikleti bulunduğu yerden çıkararak çaldı ve olay yerinden koşarak uzaklaştı. Hırsızlık anları kamera tarafından kaydedilirken zanlıların güpegündüz hırsızlık yapması izleyenlere yok artık dedirtti.Hırsızların rahat tavırları ise gözlerden kaçmadı.



Son Güncelleme: 30.09.2020 19:22
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
AntalyaHırsızlık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Maske konusunda uyarı yapan 10 yaşındaki kız çocuğu darp edildi
Maske konusunda uyarı yapan 10 yaşındaki kız çocuğu darp edildi
Adana'da feci ölüm! Müşterisine siparişe gitti hayatını kaybetti
Adana'da feci ölüm! Müşterisine siparişe gitti hayatını kaybetti
Konya'da dev toz bulutu
Konya'da dev toz bulutu
Halaylı gelin alam merasimine ceza yağdı
Halaylı gelin alam merasimine ceza yağdı
Eşi tarafından vuruldu yoldan geçen kahraman doktor kurtardı
Eşi tarafından vuruldu yoldan geçen kahraman doktor kurtardı
İSTAÇ Genel Müdürü Mustafa Canlı kimdir? İBB'den açıklama!
İSTAÇ Genel Müdürü Mustafa Canlı kimdir? İBB'den açıklama!

Popüler Haberler

Menajerimi Ara Emrah karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Semi Sırtıkkızıl kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Sen Çal Kapımı Sevda karakterini kim canlandırıyor? Sevcan Yaşar biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
Bay Yanlış dizisi nerede çekiliyor? Dizi seti yerleri ve mekanları
Sen Çal Kapımı Kaan kimdir? İsmail Ege Şaşmaz hakkında bilgiler
Menajerimi Ara Leyla karakterini kim canlandırıyor? Pınar Ünsal biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
Fox Tv Sen Çal Kapımı yeni yayın sezonunda devam edecek mi?
Günlük burç yorumları 1 Ekim 2020 Perşembe tüm burçlar için aşk, ekonomi, aile ve sağlık konusunda yorum ve beklentiler
La Casa De Papel 5. sezon ne zaman? Netflix La Casa De Papel,de soygun sona mı eriyor, dizi final mi yapacak?
Şubeye gitmeye gerek kalmadan online olarak 25.000 TL destek kredisi imkanı!
Yağlı saçlar için evde hazırlayabileceğiniz doğal saç maskesleri 2020
TESMER SGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? SGS Staja Giriş Sınavı Sınav sonuç takvimi
Oğuz Haksever hangi kanalla anlaştı? İşte yeni kanalı
Kaan Yıldırım ve Hadise aşk yaşıyor mu?
Bekçi nasıl olunur? Bekçi olmak için gerekli şartlar ve mezuniyet şartı nedir?
2020 noter araç devir ücreti, araç satış işlemleri ve gerekli evrakları - 2.el araç satışı şartları noter çalışma saatleri
Fulbright bursu başvuru şartları nedir, burs nasıl alınır?
Ziraat Bankası düşük faizli sera kredisi müjdesi! 2020
Tövbeler Olsun yeni sezona dahil olacak oyuncular ve canlandıracakları karakterler
Alevlerin Ardından dizisinin Ali'si Toprak Can Adıgüzel'in hayat hikayesi!
Bazı meslek grubunda çalışanlara 4 bin TL maaş verilecek! Yeni düzenleme ile asgari ücret artıyor
Malta güncel Asgari Ücreti ne kadar? 2020

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.