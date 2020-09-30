Ceketleri ile kamuflaj yaparak salına salına hırsızlık yaptılar

İlginç olay Antalya’nın Gebizli Mahallesi'nde dün öğle saatleri sıralarında meydana geldi. Öğrenilen bilgilere göre , bir apartman önünde park halindeki bulunan elektrikli bisikleti yoldan geçerken gören 2 zanlıdan 1'i kapıda gözcülük yaparken diğeri ise bisikletin yanına gitti.

İçeriye giren zanlılar güvenlik kamerasını kayıtta olduğunu fark edince kırmızı ceketiyle başını kapatarak gizlenirken, diğeri de elleriyle yüzünü kapatarak hırsızlık yapmaya devam etti. İçeriye giren zanlılardan biri, elektrikli bisikletin direksiyonunu tutarak ilk önce etrafını gözetledi.

Daha sonra bisikleti bulunduğu yerden çıkararak çaldı ve olay yerinden koşarak uzaklaştı. Hırsızlık anları kamera tarafından kaydedilirken zanlıların güpegündüz hırsızlık yapması izleyenlere yok artık dedirtti.Hırsızların rahat tavırları ise gözlerden kaçmadı.