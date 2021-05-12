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Çekerek'ten dünyaya balık ihracatı

Yozgat ili Çekerek ilçesinde denizi ya da suyu olmayan bir yerde balıkçılığa başlayan Adnan Yılmaz, 60 ton somon ve alabalık üretiyor. Yılmaz, başlangıçta herkesin başaramazsın dediğini söyledi. Çekerek'ten dünyaya balık ihracatı yapılıyor.

12 Mayıs 2021 Çarşamba 19:34
Çekerek'ten dünyaya balık ihracatı
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Yozgat ilinde ilginç bir girişimcilik öneği ortaya çıktı. Yozgat ilinin Çekerek ilçesinde denizi ya da suyu olmayan bir yerde balıkçıla başlayan Adnan Yılmaz, şu ana kadar 60 ton alabalık ve somon üretimi gerçekleştirdi. Kurak bir arazi olmasına rağmen böyle bir çalışma yapması herkesin dikkatini çekti. Adnan Yılmaz, balıkçılığa karar vermeden önce herkesin bu işi yapamayacağını, susuz bir yerde balıkçılığın olmayacağını ve bu işi başaramayacağını söylediğini ifade etti.

2015 yılında balıkçıla başladı. Şimdiye kadar ürettiği balıkları tüm Türkiye geneline satmaya başladı. Ayrıca Avrupa ülkelerine alabalık ve somon ihracatı yapan Yılmaz, başlangıçta bu işe dört tane kafes ile başladığını, altı sene içerisinde bu kafes sayısını 12 kafese çıkardığını, tatlı su balığı yetiştirdiklerini, suyun temiz olmasının balığın lezzetini artırdığını ve şimdiye kadar dört tane elemanla çalıştığını ifade etti.


Son Güncelleme: 12.05.2021 19:34
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Anahtar Kelimeler:
ÇekerekYozgat
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