Çekerek'ten dünyaya balık ihracatı

ilinde ilginç bir girişimcilik öneği ortaya çıktı. Yozgat ilininilçesinde denizi ya da suyu olmayan bir yerde balıkçıla başlayan Adnan Yılmaz, şu ana kadar 60 ton alabalık ve somon üretimi gerçekleştirdi. Kurak bir arazi olmasına rağmen böyle bir çalışma yapması herkesin dikkatini çekti. Adnan Yılmaz, balıkçılığa karar vermeden önce herkesin bu işi yapamayacağını, susuz bir yerde balıkçılığın olmayacağını ve bu işi başaramayacağını söylediğini ifade etti.

2015 yılında balıkçıla başladı. Şimdiye kadar ürettiği balıkları tüm Türkiye geneline satmaya başladı. Ayrıca Avrupa ülkelerine alabalık ve somon ihracatı yapan Yılmaz, başlangıçta bu işe dört tane kafes ile başladığını, altı sene içerisinde bu kafes sayısını 12 kafese çıkardığını, tatlı su balığı yetiştirdiklerini, suyun temiz olmasının balığın lezzetini artırdığını ve şimdiye kadar dört tane elemanla çalıştığını ifade etti.