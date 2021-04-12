Çaykur Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun işçi alımı kura sonuçları, isim listesi

Türkiye'nin sayılı çay markasından biri olan Çaykur, işçi alımı için canlı yayında kura sonuçlarını bugün açıkladı. Siz kıymetli okuyucularımız için haberimizde derledik. Trabzon, Rize, Artvin ve Giresun için işçi alımına çıkan Çaykur'un işçi sonuçları heyecanlı bir şekilde canlı yayında izlendi.

300 beden işçi alımını bu şehirlerdeki fabrikalarına yapacak olan Çaykur'a talep oldukça yüksekti. Olay 53'ün haber sonuçlarına göre liste şekilde yayınlandı;

Çiftlik Çay Fabrikası: Asil: 205- 77- 119- 68- 145 Yedek: 124- 58- 108- 209- 75

Hemşin Organik Çay Fabrikası: Asil: 122- 52- 199- 225- 205 Yedek: 65- 200- 117- 197- 149

Kalecik Çay Fabrikası: Asil: 57- 55- 11- 110- 109 Yedek: 47- 7- 138- 106- 162

Azaklı Çay Fabrikası: Asil: 23- 37- 217- 75- 172 Yedek: 24- 145- 221- 119- 130

Derepazarı Çay Fabrikası: Asil: 203- 196- 231-78- 144 Yedek: 63- 111- 148- 7- 219

Koronavirüs sebebi ile kura salonu sadece Basın Mensuplarına açıldı. İzleyici kabul edilmeden, kura gerçekleşti.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (Çaykur); Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun'daki yaş çay fabrikalarında çalışmak için çay eksperliği ya da çay tarımı veya işletme teknolojisi bölüm mezunu KPSS'den 60 puanla 200 çay eksperi ve 300 beden işçisi olmak üzere toplamda 500 mevsimlik işçi alım başvurusunu 22-26 Martta almıştı.

Çay eksperliği için 143 kişi başvuruda bulunurken, alımı yapılacak 200 kişilik alım tam dolmadığından eksik kalan çay eksperliği kadrosuna önümüzdeki günlerde KPSS şartını kaldırarak ve İŞKUR üzerinden tekrar alıma açacak.

300 beden işçisi için ise 35 bin 412 başvuru yapılmış ve başvurulardan 22 bin 957'si Rize için, 6 bin 559'u Trabzon için, 4 bin 317'si Artvin için ve 1579'u Giresun için oldu.