Çay yetiştiriciliği nasıl yapılır? Çay satışı fiyatları

Ülkemizde çay yetiştiriciliği ılıman ve nemli bölgelerde yapılıyor. Çay yetiştiriciliği ile ilgili merak edilen çay için tarla hazırlanması, ekim aşamaları, sulama ve gübreleme, kurutma gibi bilgilerin yanında hasat dönemi ve satış süreçlerini öğrenebilirsiniz.

Çay nerede yetişir?

Çay üretiminde Türkiye dünyanın önde gelen üreticilerden biridir. Ülkemizde birinci sınıf çay bölgesi Gürcistan sınırında bulunan Trabzon’un Araklı-Karadere, Rize, Artvin sınırına kadar uzanmakta. Karadeniz kıyı bölgesi ve 30km kadar içinde, rakım bin metreye kadar olan alanlarda birinci sınıf çay bölgesi denmekte. Doğu Karadeniz bölgesi ise çayın iklime ve toprağa uyumu sebebiyle ülkemizin çay yetiştirilen bölgesi olarak kabul edilir.

Çay nasıl yetiştirilir?

-Çay, bölgesel olarak uygun koşullar sağlanmadığı zamanda verim alınamayan bir bitkidir.

-Yağışın bol olması, iklimin sıcak olan bölgelerde çay için uygun görünmekte.

-Senelik sıcaklık ortalamasında 14 derece altına düşmeyen, yağışın 2000mm’den az olmayan, yağmurun ise düzenli dağılımı çay üretimini ve verimini destekler.

-Çay yetişmesi için nemin en az yüzde70 olmalıdır.

-Çay ekilen bölgede sıcaklığın sıfırın altına düşmemesi ve beş derecenin altında olmaması gerekmekte.

-Üst sıcaktık sınırıysa 30-40derece olarak belirtiliyor.

-Çay üretimi yapılacak olan toprağın pH düzeyi 4.5 ile 5.8 arasında olması gerekmekte.

-pH uyumu ardından yamaçların yani eğimli arazilerin yer aldığı terasların oluşturulması gerekmekte.

-Teras yüzeylerinden drenaj sağlanabilmek için eğitim verilmeli ve kanal yapılmalıdır.

-Genişliği 1-1.2m arasında değişebilir.

-Sonrasında hazırlanan bölgelere yanmış çiftlik gübresi atılmalı.

-Sıraların arası ise 100 ile 120cm arasında sıra üzeri 25 ile 40cm arasında olmalı.

-Dikimden ortalama dört sene sonra ürün alınmaya başlar.

-Çayın en verimli olduğu dönemlerse sekiz ve on yaşlarıdır.

Çay ne zaman ekilir?

Çay ekimi için sonbahar aylarını tercih edilir. Çay sonbaharda ekilir, kışın yetişir ve hasadıysa ilkbahar ile yaz dönemlerin de yapılır.

Çay dikimi aralığı ne kadar olmalı?

Bitkiler yaklaşık olarak birer metre aralıklarla satırlar halinde ekilmeli. Çalıların genç tutulması ve toplayıcılar için uygun yükseklikte olması için ise her dört senede bir budanıp temizlenmesi gerekmekte.

Çay yetiştiriciliği tarla hazırlığı, hasat ve toplama

Çay bitkilerinin budama ve bahçe temizliği aynı süreçte gerçekleşir. Ot temizliği ve gübreleme içinse Mayıs, Haziran ayları uygundur. Çay hasat zamanı iklim koşullarına göre farklılık göstermekte. Büyüme sürecinde yedi ile 12 günde bir hasat yapılmalı. Hasat sonucu elde edilen çay yapraklarıysa işlenmek için fabrikalara gider. Çay hasadında kendinden motorlu elle çalışan makineler ve makaslar kullanılmakta. Elle hasadın çayın kalitesini korumak olurken makine ve makaslı hasadın çok daha hızlı toplanır.

Çay Hasadı

Hasat dönemi iklim koşullarına göre farklılık göstermekte. Büyüme dönemindeyse 7 ile 12günde bir hasat yapılabilmekte. Çay hasadı yapan kişiler hasat zamanında doğru bir şekilde ayarlayıp yapmak gerekiyor. Hasat sonucunda elde edilen çay yaprakları fabrikalara gönderilerek işlenir. Elle hasat ve makine hasadı arasındaki farklar ise şöyle;

-Elle hasat yapılması halinde istenen kaliteye ulaşılabilmekte.

-Yaprak seçimi hassas bir şekilde gerçekleştirir.

-Elle toplanan yapraklar da antioksidan etki daha yüksektir.

-Elle toplama daha yavaş, makineli hasat daha hızlı yapılmakta.

-Makinelerin hepsi her bahçeye uygun olmayabilir fiziki koşullara göre makine seçimi yapmak gerekmekte.

-Elle hasadın işçi maliyeti daha yüksek.

-Makineli hasatta kuru ya da kart yapraklar araya karışabilmekte.

-Sürgünlerin 2.5 – 3.5 yapraklı kısımları hasat edilmekte.

-Makineli hasat maliyetler hesaplandığında daha uygun fiyatlara neden olmakta.

-Çay hasadın da işlemeye uygun çay yapraklarıyla tomurcuk kısmı toplanmakta.

-Ülkemizde çay üç sürgünde hasat edilmekte.

Çay hasadında dikkat edilmesi gereken noktalar ise şöyle;

-Yolarak ve sıyırarak toplama yapmama,

-Çay yapraklarının gölge bir yerde biriktirilmek,

-Çay yaprakları ve tomurcuğunun kıvrılarak kırılmaması,

-Hızla (en fazla altı saat içinde) alım yerine ulaşması gerekmekte.

-Çay yapraklarını fabrikaya teslim edilene kadar toprak ve gübreyle temas etmeme gerekmekte.

-Yaprakların sıkıştırmama, uygun büyüklükteki ekipmanla taşınması, zarar görmemesi gerekmekte.

Çay ne zaman toplanır?

Çay üç sürgün adımda toplanmakta. Bu adımlar ise şöyle;

1. Sürgün: Mayıs-Haziran,

2. Sürgün: Temmuz-Ağustos

3. Sürgün: Eylül- Ekim aylarında yapılır. Bazı senelerde iklim koşullarına uygun olduğunda 4.hasatda yapılabilmekte.

Çayın gübrelenme dönemi

-Çay gübresi için çaylıklara üç dört yılda bir, dekar başına 3ton ahır gübresi verilir.

-Ahır gübresi çaylık alanı budamadan önce verilmeli.

-Gübrelemeden önce yabani otlar temizlenmeli.

-Budanan çaylıklara Mart ve Nisan aylarında, diğer çaylıklara Kasım – Aralık aylarında gübre verilmeli.

-Gübre çay ocaklarının arasına taç iz düşümü göz önünde bulunarak eşit ve hafif çapa yapılıp toprağa karıştırılarak yapılmalı.

-Yapılacak çapanın derinliği 5cm’yi geçmemeli.

-Kimyasal gübreler çaylıklara toprak yüzeyine düzgün bir şekilde serpilip yayılır.

-Düz alanlar da kurulu çaylık alanlar da gübreler daire şeklinde bitki etrafına serilerek dağıtılmalı.

-Dar teras yapılmış alanlarda ki çaylıklar da ise gübreler, terasın iç veya yukarı kısmına serilip yapılmalı.

-Gübreler çaylıkların üzerine direk olarak serpilip verilmez.

-Çay alanına birden çok mevsim içinde dağıtarak gübre vermeli.

-Birinci gübre, ürün miktarını artırmak için mevsim başı Şubat ve Mart ayları,

-İkincisi, Mayıs ayında ocakları kuvvetlendirmek için,

-Üçüncüsü ise Eylül ve Ekimde verilmeli,

-Ürün artışı içinse Temmuzda verilmeli.

Çay yetiştiriciliğinde budama

Veriminde düşüş yaşanan, çalı haline gelmiş çaylıkların eski gücünü tekrardan kazanması, yeni sürgünler gelişmesi ve ürün kalitesinin verimli hale gelmesi için budama yapılmalı. Budama dört yöntemle yapılmakta. Bunlar şöyle;

-Şekil Budaması

-Gençleştirme Budaması

-Ürün Budaması

-Çırpma (Tabla Düzeltme) olarak budanabilir.

Çay kurutma işlemi

Çay yapraklarının nem oranlarının yüzde70’e kadar inmesine kurutma işlemi denmekte. Çay yaprakları tekneler de tel ağ üzerine serilmekte. Yaprakların arasında hava sirkülasyonu olması ve nemin uzaklaşması sağlanmakta. Bu işlem yaklaşık olarak 12 ile 17saat arasında sürmekte. Kurutma işlemleri tamamlanması sonrasında yapraklar yumuşak ve esnek bir hal almakta. Böylece yapraklar kolay bir şekilde yuvarlanmakta.

Çay yetiştiriciliği oksidasyon aşaması (Fermantasyon)

-Yuvarlanma işlemi tamamlanınca çay tekneler içine konulur yada masa üzerine yayılır.

-İçindeki enzimler vasıtasıyla çay yaprağı havayla temas kurar.

-Okside olmaya başlar.

-Bu olay çayın tadını, kuvvetini ve rengini oluşur.

-Bu işlem sırasında çay yaprağı yeşilden kahveye sonrasında koyu kahveye dönüşür.

-Bu dönem çayın son tası için son derece kritiktir.

-Uzun süre tutulursa tadı bozulur.

-Oksidan 30 dakika ile 2saat arasında gerçekleşmekte. Bu işlem sabit olarak termometreyle gözlenmekte.

-Bunun ardından çay kurutma bölümünün son adımına gelinir.

-Uzun süreli oksidasyon daha koyu renkli çay oluşumuna sebep olur.

2021 Çay satış fiyatları ne kadar?

2021 senesinde yaş çay alım fiyatının kilogramı 3,87TL olduğu belirtildi. Bu sene için yaş çay alım fiyatlarına desteklemeyle birlikte 4TL’ye yükseldi.