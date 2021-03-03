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Çatıdaki milyonluk sera! 1 Milyon Liralık uyuşturucu serası bulundu

İstanbul Narkotik ekiplerinin Avcılar’da gerçekleşen operasyonda çok katlı bir apartmanın çatı katında piyasa değeri 1 milyon olan sera içerisinde yetiştirilmekte olan uyuşturucu ele geçirildi.

03 Mart 2021 Çarşamba 10:34
Çatıdaki milyonluk sera! 1 Milyon Liralık uyuşturucu serası bulundu
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Edinilen bilgilere göre İstanbul Avcılar’da İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin gerçekleştirmiş olduğu baskın iki ayrı adrese gerçekleştirildi. Gece yarısı gerçekleştirilen baskınlardan çok katlı bir apartmanın çatı katında piyasa değeri 1 milyon değerinde olan içerisinde uyuşturucu yetiştirilen sera bulundu.

88 KÖK UYUŞTURUCU  DEĞERİ 1 MİLYON

Sera içerisinde bulunan 88 kök hücre uyuşturucunun yanında çatı katında yapılan aramalarda bu maddelerin yetiştirilmesi için kullanılan havalandırma sistemleri, ısı ve güneş panellerinin yanı sıra çok sayıda alet edevat ele geçirildi. Gerçekleştirilen operasyonlar sonrasında hakkında yakalama kararı bulunan bir şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan gerçekleştirilen baskınla alakalı polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

 



Son Güncelleme: 03.03.2021 10:34
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Anahtar Kelimeler:
IstanbulNarkotik
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