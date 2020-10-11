Çatalca'da boş arazide dehşet: Barışmak için götürdüğü eşini iple boğdu

İstanbul Çatalca’da bir adam, daha önce birçok kez şiddet uyguladığı ve uzaklaştırma kararı olan dini nikâhlı eşini zorla bir araca bindirerek kaçırdı. Nikahlı eşiyle barışmak isteyen ve bunu dile getiren adam barışma isteğinin ret edilmesinin ardından sinirlenerek genç kadını boş bir araziye götürerek iple boğdu. Boş binaya götürdüğü cesedi orada bıraktı. Polis adamın intihar etmeye kalkışması olayında şüphelenerek olayın ortaya çıkmasını sağladı.

Korkunç olay İstanbul Çatalca Bahşayiş Mahallesi nde boş bir arazide gerçekleşti. İddialara göre, Bahşayiş mahallesinde yaşayan Fikret Ç., dini nikahlı eşi Gül Gülsüm (28) ile aralarında şiddetli geçimsizlik olmasıyla sık sık tartışmaya başladılar. Fiket Ç.’nin kendisine sürekli şiddet uyguladığı öğrenilen genç kadın şikayetçi olarak, eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Eşi ile sokakta karşılaşan Fikret Ç. barışmak istediğini dile getirerek zorla kadının araca bindirerek boş bir araziye götürdü. Burada barışma isteği olumlu karşılanmayan adam sinirlenerek eşinin yanında bulunan iple boğazını sıkarak boğdu. Genç kadın oracıkta ölürken cani koca eşinin cesedini boş bir binaya sakladı.

Korkunç olayı gerçekleştiren adam sakin bir şeklide evine giderek bir avuç ilaç içerek intihar etti. Daha sonra yakınları tarafından hastaneye kaldırılan adam tedavi altına alınırken durumdan şüphelenen polis ekipleri çapraz sorguya aldıkları adam işlediği cinayeti tüm ayrıntıları ile birlikte itiraf etti. Tarif ettiği adreste polis ekipleri genç kadının cesedi ile karşılaştı. Ceset Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cani koca verdiği ifadesinde dini nikâhlı eşi Gül Gülsüm’ü kıskandığı için bir anlık sinirle öldürdüğünü söyledi. Zanlı ifadesinin ardınsan çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Fikret Ç. ise polis merkezinde verdiği ifadesinde Gül Gülsüm'ü kıskançlık krizine girerek öldürdüğünü söyledi. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

