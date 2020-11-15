Çarşafa sarılı halde cesedi bulundu! Domuz bağıyla öldürülmüş

Kan donduran olay geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Ordu Korgan'da yaşandı.

İlçede bir evde tek başına yaşamını sürdüren 74 yaşıdaki Makbule Sarı'dan uzun süre ses çıkmayınca, yaşlı kadının kızı şüphelendi ve muhtar ile birlikte polise haber verdi. Yaşlı kadının evine gelen ekipler içeri girdiğinde kan donduran manzara ile karşılaştı. Yaşlı kadın çarşafa sarılı, elleri ve ayakları iple bağlanmış halde buldu. Evde yapılan incelemede 74 yaşındaki Sarı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Ayrıca evde yapılan incelemede ise para ve değerli eşyaların çalındığı tespit edildi.

Makbule Sarı'nın bedeni yapılan inceleme sonrasında otopsi için morga kaldırılmıştı.

OTOPSİDE İLK RAPOR TAMAMLANDI

Yaşlının cansız bedeni üzerinde yapılan otopside ilk rapor açıklandı. Yapılan açıklamada Sarı'nın vücudunda travmatik bulgulara rastlanıldı. Rapora göre Sarı'nın yaklaşık 2-3 gün önce kişiler tarafından elleri ve ayaklarından domuz bağıyla bağlanıp öldürüldüğü saptandı.Talihsiz kadının vücudundan alınan önekler detaylı inceleme için Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Yaşlı kadının cenazesinin yarın toprağa verileceği açıklandı.

Polis ekipleri cinayet ile ilgili olarak özel bir ekip kurarak çok yönlü soruşturma başlattı.