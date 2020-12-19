Carrefoursa çalışma saatleri, şartları ve personel maaşları 2021

Türkiye’nin en büyük market zincirlerinden biri Carrefoursa marketleridir. 12 binden fazla çalışanı olan Carrefoursa marketlerinin 30 ayrı ülkede şubesi bulunuyor. Marketin bu kadar büyük bir zincir haline gelmesi bir iş kapısı olarak görülüyor.

Carrefoursa marketlerinde kasiyer, güvenlik görevlisi, mağaza müdürü, dağıtıcı, reyon sorumlusu ve depocu gibi ayrı çalışma alanları bulunuyor. İş arayan binlerce kişi Carrefoursa marketlerinin iş ilanların araştırıyor.

Carrefoursa çalışma saatleri ve şartları nelerdir?

Türkiye’nin birçok ilinde Carrefoursa marketleri bulunuyor. Marketin çalışma saatleri sabah 10:00 akşam 20:00 arasındadır. Bu çalışma saatleri koronavirüs sonrası getirilen saatlerdir. Ancak çalışanlar için mesaili sistem uygulanmaktadır. Kimi çalışan sabah gelip marketi açarken, kimi çalışanlar öğlen gelip kapanışa kalmaktadır. Ayrıca haftada bir gün de izin verilmektedir. Öte yandan 1 yıldan fazla çalışanların 14+2 günlük yıllık izin kullanma hakları vardır.

Çalışma şartlarının yanı sıra Carrefoursa marketlerinde çalışanların maaşları da merak ediliyor. Personel maaşları görevlere göre değişmektedir. Çalışanların görevlerine göre verilen maaşlar şu şekildedir;

Kasiyer: 2.500 ile 3.000 TL,

Reyon görevlisi, kasap, şarküteri, dağıtıcı ve depocu: 2.500 ile 3.000 TL,

Mağaza sorumlusu veya müdürü: 5.000 ile 6.000 TL arasındadır.

Başvurular nasıl yapılır?

Büyük firmalarda olduğu gibi Carrefoursa marketleri de iş ilanlarını resmi sitesinden duyurur. Resmi sitede iş ilanı olmasa dahi, başvuru yapmak isteyen kişiler insan kaynaklarına cv gönderebiliyor. Cv göndermek isteyen kişiler Carrefoursa resmi sitesinde insan kaynakları bölümünde online başvuru kısmına başvurularını yapabilirler.