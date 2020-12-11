CarrefourSA 2021 yılbaşı sepeti içeriği ve fiyatları

CarrefourSA tarafından uzun yıllardır yapılan yılbaşı sepeti 2020 yılı için tanıtılırken vatandaşlar yılbaşı paketini büyük ilgi ile karşıladı. CarrefourSA tarafından hazırlanan yılbaşı paketinde cipsten kuruyemişe, çikolatadan çeşitli içeceklere kadar pek çok farklı ürün bulunuyor. 2 farklı yılbaşı paketi hazırlayan CarrefourSA Klasik Yılbaşı Sepeti için 79,90 TL fiyat belirlerken Lüks Yılbaşı Paketi için 129,90 TL fiyat belirledi.

CarrefourSA Klasik Yılbaşı Sepeti 79,90 TL

Fusetea Seftali 1 lt

Bun Gold 250 ml Kutu

Cappy Vişneli İçecek 1 lt Tetra

Coca Cola Şekersiz 1lt Pet

Sprite 1 lt Pet

Schweppes Tonik 1 lt Pet

Sarıkız C Vitaminli Limon 250 ml Cam

Sarıkız Elma 250 ml Cam

Çerezza Pop Con Aile Boy 72 g

Lays Klasik Super Boy 107 g

Çerezza Hot And Crunchy Süper Boy

Doritos Hotwave Süper Boy

7 Days Kuruvasan Kakao Kremalı 72 g

Dogadan Yeşil Çay 20'li

Mehmet Efendi Türk Kahvesi 100 g

Bordo Şalgam Suyu Acılı 1 lt Pet

Sırma Doğal Maden Suyu 1 lt

Jacobs 3'ü 1 Arada 10’lu Paket

Tadım Kokteyl 180 g

Torku Üzüm Suyu 250 ml Cam

Ülker Napoliten 33 g

Ülker Kare Çikolata Çilekli Beyaz 60 g

Ülker Çikolatalı Kare Karadutlu Bitter 60 g

Ülker Albeni 40 g

Ülker Metro 36 g

Toblerone 100 g

Eti Ahenk Gurme Gofret

Knorr Noodle Körili 66 g

Dardanel Hazır Yemek 185 g Kuskuslu

CarrefourSA Lüks Yılbaşı Sepeti 129,90 TL

Fusetea Seftali 1 lt

Bun Gold 250 ml Kutu

Cappy Vişneli İçecek 1 lt Tetra

Coca Cola Şekersiz 1lt Pet

Sprite 1 lt Pet

Schweppes Tonik 1 lt Pet

Sarıkız C Vitaminli Limon 250 ml Cam

Sarıkız Elma 250 ml Cam

Çerezza Pop Con Aile Boy 72 g

Lays Klasik Super Boy 107 g

Çerezza Hot And Crunchy Süper Boy

Doritos Hotwave Süper Boy

7 Days Kuruvasan Kakao Kremalı 72 g

Dogadan Yeşil Cay 20'li

Mehmet Efendi Türk Kahvesi 100 g

Bordo Şalgam Suyu Acılı 1lt Pet

Sırma Doğal Maden Suyu 1 lt

Jacobs 3'ü 1 Arada 10’lu Paket

Tadım Kokteyl 180 g

Torku Üzüm Suyu 250 ml Cam

Ülker Napoliten 33 g

Ülker Kare Çikolata Çilekli Beyaz 60 g

Ülker Çikolatalı Kare Karadutlu Bitter 60 g

Ülker Albeni 40 g

Ülker Metro 36 g

Toblerone 100 g

Eti Ahenk Gurme Gofret

Knorr Noodle Körili 66 g

Dardanel Hazır Yemek 185 g Kuskuslu

Indo Mie Tavuk Noodle Paket 70 g

Dardanel Ton 150 g Zeytinyağlı Ton Balığı

Olips Mini Mints Nane 12,5 g

Siirt Fıstık 150 G