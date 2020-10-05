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Carrefour 'un sunmuş olduğu kampanyalı ürün kataloğun da neler var? (1-14 Ekim)

Türkiye'nin en büyük marketler zincirinden bir tanesi olan Carrefour markası vatandaşlara ürün fırsatı sunmaya devam ediyor! 1-14 Ekim arasında sunmuş olduğu ürünlerin içerisinde neler bulunuyor? Ürünlerin tam listesini aşağıda derlemiş olduğumuz haberin içerisinde bulabilirsiniz.

05 Ekim 2020 Pazartesi 17:48
Carrefour 'un sunmuş olduğu kampanyalı ürün kataloğun da neler var? (1-14 Ekim)
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Carrefour marketlerinde indirim günleri devam etmekte. Carrefour’da bu hafta 1-14 Ekim 2020 tarihlerinde geçerli olan fırsat ürünlerine aşağıda bulunan kampanya katalog sayfaları üzerinden bakabilirsiniz.

Carrefour indirimlerine ek olarak belirlenen tarihler içerisinde sizleri bekleyen özel fırsatları kaçırmayın!

1-5 Ekim 2020

Çamaşır Deterjanı Çeşitlerinde %25 İndirim

2-5 Ekim 2020

Paşabahçe Ürünlerinde %50 İndirim

1-6 Ekim 2020

Katı, Sıvı Sabun Çeşitlerinde %30 İndirim

1-7 Ekim 2020

Kedi/Köpek Mamaları, Kuş /Tavşan Yemleri, Aksesuarlar ve Kedi Kumlarında %40 İndirim

6-12 Ekim 2020

İpana ve Oral-B Ürünlerinde %30 İndirim




















Son Güncelleme: 05.10.2020 17:48
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