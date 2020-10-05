Carrefour 'un sunmuş olduğu kampanyalı ürün kataloğun da neler var? (1-14 Ekim)

Carrefour marketlerinde indirim günleri devam etmekte. Carrefour’da bu hafta 1-14 Ekim 2020 tarihlerinde geçerli olan fırsat ürünlerine aşağıda bulunan kampanya katalog sayfaları üzerinden bakabilirsiniz.
Carrefour indirimlerine ek olarak belirlenen tarihler içerisinde sizleri bekleyen özel fırsatları kaçırmayın!
1-5 Ekim 2020
Çamaşır Deterjanı Çeşitlerinde %25 İndirim
2-5 Ekim 2020
Paşabahçe Ürünlerinde %50 İndirim
1-6 Ekim 2020
Katı, Sıvı Sabun Çeşitlerinde %30 İndirim
1-7 Ekim 2020
Kedi/Köpek Mamaları, Kuş /Tavşan Yemleri, Aksesuarlar ve Kedi Kumlarında %40 İndirim
6-12 Ekim 2020
İpana ve Oral-B Ürünlerinde %30 İndirim
Son Güncelleme: 05.10.2020 17:48