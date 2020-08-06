Carrefour tosla kart 22 Temmuz – 22 Ağustos 2020 tarihleri kampanyası

Kampanya ayrıntıları
Online alışverişlerde geçerli olmayan Tosla kart kampanyası, müşterilerin yapacağı ilk alışverişlerde geçerli olacaktır. 22 Temmuz ile 22 Ağustos tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında geri verilecek olan TL ödemeler 7 Eylül tarihinde müşterilere ait kartlara yüklenecektir. Kampanya kapsamında alışveriş yapan kişiler bu alışverişlerinden vazgeçmeleri halinde kampanyadan yararlanamayacaktır. Ayrıca her müşteri kartı ile sadece bir kere bu kampanyaya katılma hakkına sahiptir.
Son Güncelleme: 06.08.2020 17:23