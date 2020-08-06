Carrefour tosla kart 22 Temmuz – 22 Ağustos 2020 tarihleri kampanyası

Kampanya ayrıntıları

Carrefour market zinciri Tosla kart sahibi müşterilerine özel yeni kampanyalar yapmaya devam ediyor. Market zinciri tarafından yapılan açıklama ile duyurulan yeni kampanyada Tosla Kart ile yapılan ilk 75 TL’lik alışverişte 20 TL harcama yapan müşteriye geri verilecek. 22 Temmuz ile 22 Ağustos tarihleri arasında geçerli olacak kampanya, tüm Carrefour marketlerinde geçerli olacak. Tosla kart sahibi olmak isteyen müşteriler, en yakın Carreofour şubelerinden kartlarını ücretsiz temin edebilmektedir.

Online alışverişlerde geçerli olmayan Tosla kart kampanyası, müşterilerin yapacağı ilk alışverişlerde geçerli olacaktır. 22 Temmuz ile 22 Ağustos tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında geri verilecek olan TL ödemeler 7 Eylül tarihinde müşterilere ait kartlara yüklenecektir. Kampanya kapsamında alışveriş yapan kişiler bu alışverişlerinden vazgeçmeleri halinde kampanyadan yararlanamayacaktır. Ayrıca her müşteri kartı ile sadece bir kere bu kampanyaya katılma hakkına sahiptir.