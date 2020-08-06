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Carrefour tosla kart 22 Temmuz – 22 Ağustos 2020 tarihleri kampanyası

Carrefour Tosla kart sahibi müşterilerine yeni bir kampanya başlattı. 22 Temmuz ile 22 Ağustos tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında müşteriler ilk alışverişlerinden ek TL kazanacak.

06 Ağustos 2020 Perşembe 17:23
Carrefour tosla kart 22 Temmuz – 22 Ağustos 2020 tarihleri kampanyası
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Carrefour market zinciri Tosla kart sahibi müşterilerine özel yeni kampanyalar yapmaya devam ediyor. Market zinciri tarafından yapılan açıklama ile duyurulan yeni kampanyada Tosla Kart ile yapılan ilk 75 TL’lik alışverişte 20 TL harcama yapan müşteriye geri verilecek. 22 Temmuz ile 22 Ağustos tarihleri arasında geçerli olacak kampanya, tüm Carrefour marketlerinde geçerli olacak. Tosla kart sahibi olmak isteyen müşteriler, en yakın Carreofour şubelerinden kartlarını ücretsiz temin edebilmektedir.

Kampanya ayrıntıları

Online alışverişlerde geçerli olmayan Tosla kart kampanyası, müşterilerin yapacağı ilk alışverişlerde geçerli olacaktır. 22 Temmuz ile 22 Ağustos tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında geri verilecek olan TL ödemeler 7 Eylül tarihinde müşterilere ait kartlara yüklenecektir. Kampanya kapsamında alışveriş yapan kişiler bu alışverişlerinden vazgeçmeleri halinde kampanyadan yararlanamayacaktır. Ayrıca her müşteri kartı ile sadece bir kere bu kampanyaya katılma hakkına sahiptir.



Son Güncelleme: 06.08.2020 17:23
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