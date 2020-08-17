Carrefour 17 Ağustos – 30 Eylül 2020 Axess kredi kartı kampanyası duyuruldu! Müşterilere 25 TL chip para kazanma fırsatı

Axess tarafından düzenlenen kredi kartı kampanyası çerçevesinde Carrefour mağazaları ile intenet sayfasından yapılacak 250 TL ve üzeri alışverişlerde 25 TL değerinde chip para kazanabilirsiniz. Söz konusu kampanya 17 Ağustos – 30 Eylül 2020 tarihleri arasında Axess Mobil katılımlarıyla gerçekleşmektedir.

Axess Market kampanya detayları

Alkol, tütün, kasa poşeti ile kuyum alışverişleri kampanyaya dahil edilmemiştir.

CarrefourSA veya carrefoursa.com üzerinden yapacağınız 250 TL ve tek ödemeli alışverişlerde 25 TL chip para hesabınıza tanımlanıyor. Chip para kampanya şartlarını sağladığınız anda hesabınıza transfer edilecektir. Hesabınıza yüklenen tutar 7 Ekim 2020’ye kadar bütün CarrefourSA’larda kullanılabiliyor. Bu tarihe kadar kullanmadığınız chip paralar Axess üye işyerlerinde de kullanılabilmektedir.