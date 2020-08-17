İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
DEVA lideri Ali Babacan sahaya inmeye hazırlanıyor
DEVA lideri Ali Babacan sahaya...
İsrail savaş uçakları Gazze'deki noktalara hava saldırısı gerçekleştirdi
İsrail savaş uçakları Gazze'deki noktalara...
Barcelona'nın genç oyuncusundan üzücü haber geldi! Samuel Umtiti’nin Covid-19 virüsü testi pozitif çıktı
Barcelona'nın genç oyuncusundan üzücü haber...
Hülya Avşar'dan kardeşi Helin Avşar'a 'Azmine helal olsun'
Son Dakika
Hülya Avşar'dan kardeşi Helin Avşar'a...

Carrefour 17 Ağustos – 30 Eylül 2020 Axess kredi kartı kampanyası duyuruldu! Müşterilere 25 TL chip para kazanma fırsatı

Carrefour üzerinden 17 Ağustos - 30 Eylül 2020 tarihleri arasında yapacağınız alışverişleri ilgilendiren kredi kartı kampanyası duyuruldu. Müşteriler kampanya koşullarını sağlamaları halinde 25 TL chip para kazanma fırsatından yararlanabilecek.

17 Ağustos 2020 Pazartesi 20:02
Carrefour 17 Ağustos – 30 Eylül 2020 Axess kredi kartı kampanyası duyuruldu! Müşterilere 25 TL chip para kazanma fırsatı
Takip Et:

Axess tarafından düzenlenen kredi kartı kampanyası çerçevesinde Carrefour mağazaları ile intenet sayfasından yapılacak 250 TL ve üzeri alışverişlerde 25 TL değerinde chip para kazanabilirsiniz. Söz konusu kampanya 17 Ağustos – 30 Eylül 2020 tarihleri arasında Axess Mobil katılımlarıyla gerçekleşmektedir.


Alkol, tütün, kasa poşeti ile kuyum alışverişleri kampanyaya dahil edilmemiştir.

Axess Market kampanya detayları

CarrefourSA veya carrefoursa.com üzerinden yapacağınız 250 TL ve tek ödemeli alışverişlerde 25 TL chip para hesabınıza tanımlanıyor. Chip para kampanya şartlarını sağladığınız anda hesabınıza transfer edilecektir. Hesabınıza yüklenen tutar 7 Ekim 2020’ye kadar bütün CarrefourSA’larda kullanılabiliyor. Bu tarihe kadar kullanmadığınız chip paralar Axess üye işyerlerinde de kullanılabilmektedir.



Son Güncelleme: 17.08.2020 20:02
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Carrefour
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Malatya'da dünyanın en zehirli yılanı engerek yılanı görüldü
Malatya'da dünyanın en zehirli yılanı engerek yılanı görüldü
44 yaşında ve 27 yıldır hiç arıza vermeyen araca 100 bin TL teklif edildi
44 yaşında ve 27 yıldır hiç arıza vermeyen araca 100 bin TL teklif edildi
A 101'de bu hafta hangi indirimler var! İşte A 101 16 - 21 Ağustos indirimleri
A 101'de bu hafta hangi indirimler var! İşte A 101 16 - 21 Ağustos indirimleri
Arap Turistlerin akın ettiği şelale bu yıl boş kaldı
Arap Turistlerin akın ettiği şelale bu yıl boş kaldı
Sivas'ın Kız Köprüsü'nde restorasyon çalışmaları başladı
Sivas'ın Kız Köprüsü'nde restorasyon çalışmaları başladı
İstanbul'da eğlenceler tüm uyarılara rağmen yat partilerine dönüşüyor
İstanbul'da eğlenceler tüm uyarılara rağmen yat partilerine dönüşüyor

Popüler Haberler

Kaymakamlık sosyal yardımlara başvurmak için gerekli olan belgeler ve şartlar nelerdir?
Eminevim ihtiyaç kredi şartları nelerdir? Eminevim sistemi hakkında bilmeniz gerekenler
Carrefour 17 Ağustos – 30 Eylül 2020 Axess kredi kartı kampanyası duyuruldu! Müşterilere 25 TL chip para kazanma fırsatı
TRT 1 Tövbeler Olsun kaç bölüm sürecek, ne zaman final yapacak?
Esnaf pandemi borç erteleme süresi uzatıldı!
Spor kıyafeti alırken nelere dikkat edilmesi gerekir?
Devlet tarafından engellilere yapılan maddi yardımlar nelerdir? Engelli vatandaşlar için maddi yardımlar ve başvuru şartları
KYK Burs ve kredi ödemeleri hangi tarihlerde, ne zaman yapılır? 17 Ağustos 2020 Pazartesi Kyk bursu ayın kaçında yatar?
TOKİ kredisi veren bankalar hangileri? TOKİ konut kredisi veren bankalar ve şartları
Çukur 4. Sezonda diziye yeni katılacak ve diziden ayrılacak isimler!
Pinterest nedir, nasıl kullanılır? Pinterest kullanım rehberi
Yemin Narin Kimdir? Gerçek adı nedir? Yağmur Shahbazova hakkında bilgiler
Tv8 Doya Doya Moda programı başvuru nasıl yapılır? Tv8 Doya Doya Moda başvuru adresi ve şartları
Ücretli uygulamalar nasıl ücretsiz alınır? Ücretli uygulamaları ücretsiz alma yöntemleri
Geliri olmayan kimler sosyal yardımlardan yararlanabilir? 3 Ayrı ödeme yapılacak
Odeabank sıfır araç taşıt kredisi kampanyası şartları nelerdir? Kaç yıl vadeli kredi veriyor?
Kuaförüm Sensin yeni sunucusu kimdir, Gözde Kansu neden yok, neden değişti? Çiğdem Batur hakkında bilgiler
Türk Telekom 10 GB intenet kampanyası katılım şartları ve detayları
Bisiklet almak isteyene bankalardan kredi desteği
Sıcaklarda en çok tercih edilen sessiz ve akıllı en iyi 2020 vantilatör modelleri
Diş ipi kullanımı nasıl olmalıdır, ne zamanlar kullanılmalıdır?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.