Canlı yayında rahatsızlanan Mehmet Ceyhan'dan iyi haber geldi

Pandemi süresi boyunca ekranlarda sık sık gördüğümü Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı, Enfeksiyon Hastalıkları Deneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan korona virüs hastalık süreci ve geliştirilen etkili aşılar ile ilgili olarak merak edilenleri bir tv kanalında canlı yayında cevapladığı sürede rahatsızlanarak yayını yarıda bırakmıştı.

Rahatsızlığından sonra hemen hastaneye kaldırılan ve gerekli tetkikler yapılan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ıngeçirdiği belirlendi ve tüm müdahaleleri yapılarak servise alındı.

Ceyhan'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama az önce Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Koca sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda Prof. Dr. Ceyhan’ın genel sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Öte yandan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan kendi kişisel hesabından takipçilerine paylaşım yaparak durumunun iyi olduğunu söyledi.