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Canlı derste beyin kanaması geçiren Esra öğretmen hayatını kaybetti!

Muğla Bodrum ilçesinde canlı ders esnasında beyin kanaması yaşayan sınıf öğretmeni Esra Karaman (29), tedavi altına alındığı hastaneden 2 günlük hayat mücadelesinde yenik düştü. Memleketi Aydın’da defnedilen öğretmen Esra’nın yakınları gözyaşlarını tutamadı.

02 Mayıs 2021 Pazar 16:34
Canlı derste beyin kanaması geçiren Esra öğretmen hayatını kaybetti!
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Bodrum’da özel bir kolejde sınıf öğretmeni olan Esra Karaman, geçtiğimiz 29 Nisan uzaktan eğitim sistemi üzerinden ilk derste öğrencilerinin karşısına geçti. İkinci ders esnasında kendini kötü hisseden Karaman, hastaneye götürüldü.

Beyin kanaması olduğu tespit edilmesinin ardından yoğun bakım ünitesine alınan genç öğretmen, durumun iyiye gitmemesi sonrası Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi’ne sevi yapıldı. İki gün yoğun bakımda kalan Karaman, yapılan tüm müdahaleye rağmen dün öğle saatleri sularında hayatını kaybetti.

Esra Karaman’ın vefatı yakınları, sevenleri ve öğrencileri derin üzüntüye boğdu. Mert Karaman ile evli olan Esra Karaman Aydın Çine’de dün akşam saatleri sularında defnedildi.

 




Son Güncelleme: 02.05.2021 16:34
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Anahtar Kelimeler:
EsraÖğretmenKaramanBeyin KanamasıCanlı Ders
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