İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma oranı ve süresi açıklandı!
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma...
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a kadar uzatıldı
Son Dakika
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a...
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için yerli aşı kullanılacak
Son Dakika
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için...
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10 fakülte kuruldu!
Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10...

Cankulağı platformu 15 bin aileye ulaşmak istiyor

Elbistan Belediyesi Cankulağı platformu üzerinden sosyal yardım çalışması başlattı. Cankulağı platformu 15 bin aileye ulaşmak istiyor.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 18:56
Cankulağı platformu 15 bin aileye ulaşmak istiyor
Takip Et:

Elbistan belediyesi bünyesinde başlatılan sosyal yardım çalışmalarında 15.000 aileye ulaşmak hedefleniyor. Elbistan belediyesi ramazan ayı boyunca yaklaşık 3 milyon Türk Lirası değerindeki yardım paketini ihtiyaç sahiplerine dağıtacak. Bu çalışmalar can kulağı platform üzerinden yapılıyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Elbistan belediye başkanı Mehmet Gürbüz, yurtdışında yaşayan Elbistanlı vatandaşların, sivil toplum örgütlerinin ve kaymakamlığı ve valiliğin ortak çalışmasıyla can kulağı platform üzerinden Elbistan’da yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ramazan ayı boyunca ihtiyaçlarını temin edeceklerini ifade etti.

Geçtiğimiz yıl toplamda 15.000 koli yardımı dağıttıklarını ifade eden Gürbüz, bu yılda bu hedefin üstüne çıkarak ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımızın ramazan ayında mutlu etmek istediklerini ifade etti. Bu kapsamda can kula platform üzerinden çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdürüyorlar. Yardımseverlerden aldıkları yardımları ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza hızlı bir şekilde ulaştırıyorlar.




Son Güncelleme: 05.05.2021 18:56
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
CankulağıElbistan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bugün Ramazan'ın kaçıncı günü ve gecesi? 5 Mayıs Çarşamba 2021
Bugün Ramazan'ın kaçıncı günü ve gecesi? 5 Mayıs Çarşamba 2021
Hıdırellez efsanesi nedir? Hıdırellez duası nedir? Hıdırellez nasıl dilek dilenir?
Hıdırellez efsanesi nedir? Hıdırellez duası nedir? Hıdırellez nasıl dilek dilenir?
Şok Market 7 - 11 Mayıs 2021 hafta sonu indirimli ürünler kampanyası
Şok Market 7 - 11 Mayıs 2021 hafta sonu indirimli ürünler kampanyası
Market yasakları hangi ürünleri kapsıyor? Marketlerde hangi ürünler satılamayacak, hangi ürünler satılabilecek?
Market yasakları hangi ürünleri kapsıyor? Marketlerde hangi ürünler satılamayacak, hangi ürünler satılabilecek?
Hıdırellez dileği ve duası nasıl yapılır? Hıdırellez'de gül ağacında dilek nasıl dilenir?
Hıdırellez dileği ve duası nasıl yapılır? Hıdırellez'de gül ağacında dilek nasıl dilenir?
Hıdırellez gül ağacında dilek nasıl dilenir? Hıdırellez dilekleri ne zaman suya atılır? Hıdırellez duası nedir, nasıl dilek tutulur ve neler yapılır?
Hıdırellez gül ağacında dilek nasıl dilenir? Hıdırellez dilekleri ne zaman suya atılır? Hıdırellez duası nedir, nasıl dilek tutulur ve neler yapılır?

Popüler Haberler

Rüyada babasının öldüğünü ne demektir? Doğum veya babasının öldüğünü rüyasının tabiri ve anlamı
Doğduğun Ev Kaderindir neden başlamadı, neden yok? TV8 Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm ne zaman?
Eminevim ihtiyaç kredi şartları nelerdir? Mayıs 2021 Eminevim sistemi hakkında bilmeniz gerekenler
Süt parası başvurusu nasıl yapılır? 2021 Süt parası başvuru sorgulama işlemleri
Denize üşen terlikleri alırken boğuldu
Güldür Güldür Show Show TV canlı izle - 5 Mayıs 2021 Çarşamba tek parça Güldür Güldür Show yeni son bölüm izle
Açık Lise kaç ayda bir sınav oluyor? Bir yılda kaç sınav yapılıyor?
Tırnakta ki İzler Koronavirüs Belirtisi Olarak Gündeme Geldi
Boğaç Aksoy kimdir, kaç yaşındadır? Boğaç Aksoy hakkında bilgiler
Bahar Şahin kimdir, kaç yaşındadır? Bahar Şahin hangi yapımlarda yer almıştır?
Ramo Doktor Nehir kimdir? Devrim Özkan biyografisi
TV8 canlı yayın akışı 2 Mayıs 2021 Pazar TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
e-Devlet SGK borçlanma başvurusu ve ödeme işlemleri 2021
Kırmızı Oda Nihal karakterini kim canlandırıyor? Esra Ronabar kimdir?
Hepsi Benim başvuruları nasıl yapılır? Başvuru adresi ve whatapp numarası
Emanet dizisi izlenme Oranları Nasıl? Reyting sonuçları ne durumda? Emanet dizisi izlendi mi tutuldu mu?
Hangi markanın sıfır otomobili ne kadar? Mayıs 2021 Otomobil markaları güncel sıfır otomobil fiyatları
Pedofili nedir? Pedofili kelime anlamı nedir?
Kefilsiz kredi çekilir mi, nasıl çekilir? 2021
Şok Market ürünlerinden Alcatel 1T 10'' tablet özellikleri neler? Alanlar memnun mu?
Sadakatsiz 28. bölüm Kanal D canlı izle – 5 Mayıs 2021 Çarşamba tek parça Sadakatsiz 28 yeni son bölüm izle

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.