Cankulağı platformu 15 bin aileye ulaşmak istiyor

belediyesi bünyesinde başlatılan sosyal yardım çalışmalarında 15.000 aileye ulaşmak hedefleniyor. Elbistan belediyesi ramazan ayı boyunca yaklaşık 3 milyon Türk Lirası değerindeki yardım paketini ihtiyaç sahiplerine dağıtacak. Bu çalışmalar can kulağı platform üzerinden yapılıyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Elbistan belediye başkanı Mehmet Gürbüz, yurtdışında yaşayan Elbistanlı vatandaşların, sivil toplum örgütlerinin ve kaymakamlığı ve valiliğin ortak çalışmasıyla can kulağı platform üzerinden Elbistan’da yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ramazan ayı boyunca ihtiyaçlarını temin edeceklerini ifade etti.

Geçtiğimiz yıl toplamda 15.000 koli yardımı dağıttıklarını ifade eden Gürbüz, bu yılda bu hedefin üstüne çıkarak ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımızın ramazan ayında mutlu etmek istediklerini ifade etti. Bu kapsamda can kula platform üzerinden çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdürüyorlar. Yardımseverlerden aldıkları yardımları ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza hızlı bir şekilde ulaştırıyorlar.