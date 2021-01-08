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Çankırı'da silahlı kavga! Köy muhtarı ile bir kişi öldü

Çankırı'da çıkan silahlı bir kavgada kavgaya karışan köy muhtarı ile 1 kişi hayatını kaybederken olayda 1 kişi de yaralandı. Olayın ardından kaçan şüpheli H.A. jandarma tarafından evinde yakalanarak gözaltına alındı.

08 Ocak 2021 Cuma 22:09
Çankırı'da silahlı kavga! Köy muhtarı ile bir kişi öldü
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Öğle saatlerinde Çankırı'nın Çerkeş ilçesi Yoncalı köyünde meydana gelen olayda iddia edilenlere göre köy sakinleri Uğur Yaşa ile H.A. arasında köye birkaç kilometre uzaklıkta bulunan bir arazide sebebi bilinmeyen nedenden dolayı tartışma çıktı. Olayı öğrenen köy muhtarı Ramazan Bozkurt tartışan tarafları ayırmak ve sakinleştirmek amacıyla araziye gitti. Uğur Yaşa ve H.A arasında çıkan tartışmanın büyümesiyle H.A yanında bulunan tüfek ile arazide bulunan Uğur Yaşa, eşi Yemen Yaşa ve köy muhtarı Ramazan Bozkurt'a ateş etti.

Yaşanan korkunç olayın köylüler tarafından jandarmaya haber verilmesiyle çok sayıda sayıda jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri bölgeye sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinde muhtar Ramazan Bozkurt ve Uğur Yaşa'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken yaralanan Uğur Yaşa’nin eşi Yemen Yaşa ise ilk müdahalenin ardından en yakın hastaneye sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Olaya sebep olan H.A. adlı zanlı jandarma ekipleri tarafından evinde yakalanarak gözaltına alındı. Yaşanan olay ile alakalı soruşturma başlatıldı.



Son Güncelleme: 08.01.2021 22:09
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Anahtar Kelimeler:
çankırıKavga
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