Çankırı’da HES kanalındaki duvar çöktü. 300 dönüm tarım arazisi sular altında kaldı

Çankırı’da bulunan Kızılırmak ilçesinde bulunan HES projesinde suyu taşıyan duvar çöktü. HES kanalındaki duvarın çökmesi sonrasında 300 dönüm tarım arazisi sular altında kaldı ve tarım ürünleri telef oldu.
Karayolunda bazı bölgelerde çökmeler meydana geldi. Bölgede Karayolları ekipleri onarım çalışmalarında başladı. Bölgede ulaşım az da olsa aksadı. Bundan dolayı jandarma ekipleri bölgedeki ulaşımın kontrollü bir şekilde devam etmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca çiftçilerin giderleri için gerekli çalışmaların başlatıldığı ifade edildi.
Son Güncelleme: 16.05.2021 19:46