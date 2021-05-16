Çankırı’da HES kanalındaki duvar çöktü. 300 dönüm tarım arazisi sular altında kaldı

Çankırı’da bulunan Kızılırmak ilçesinde bulunan HES projesinde suyu taşıyan duvar çöktü. HES kanalındaki duvarın çökmesi sonrasında 300 dönüm tarım arazisi sular altında kaldı ve tarım ürünleri telef oldu.

Ayrıca meydana gelen çökme sonrasında Kızılırmak-İskilip yolu üzerinde su basması sonucu taşkınlık oluştu. Bölgedeki vatandaşlar olay sonrasında yetkili makamlara haber verdi. İhbar sonrasında çok sayıda itfaiye ve polis ekibi bölgeye akın etti.

Karayolunda bazı bölgelerde çökmeler meydana geldi. Bölgede Karayolları ekipleri onarım çalışmalarında başladı. Bölgede ulaşım az da olsa aksadı. Bundan dolayı jandarma ekipleri bölgedeki ulaşımın kontrollü bir şekilde devam etmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca çiftçilerin giderleri için gerekli çalışmaların başlatıldığı ifade edildi.