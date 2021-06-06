Çankırı'da evine su hattı çeken bir kişi göçük altında kaldı

Çankırı-Yapraklı kara yolu üzerinde gerçekleşen olayda edinilen bilgilere göre küme evleri mevkiinde yaşayan 31 yaşındaki Harun Önel adlı bir vatandaş, evine su çekmek için bir kanal açmaya başladı. Kanal açtığı sırada toprağın kaymasıyla Önel, göçük altında kaldı.
BÖLGEYE YARDIM İÇİN EKİPLER SEVK EDİLDİ
YARALI OLAN KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
AFAD ekipleri tarafından yaralı bir şekilde toprak altından kurtarılan kişi olay yerine gelen ekiplerin yaptıkları ilk müdahalenin ardından hemen tedavi için hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan şahsın durumunun iyi olduğu bilgisi edinildi.
Son Güncelleme: 06.06.2021 20:24