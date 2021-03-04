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Çankırı hangi risk grubunda yer alıyor?

Yeni normalleşmeye adım atılarak birçok kısıtlama ve yasak ortadan kalkmaya başladı. Peki Çankırı için durum nedir? Çankırı İlinin haritada risk grup rengi ne olmuştur? İşte haberin devamı sizlerle..

04 Mart 2021 Perşembe 16:27
Çankırı hangi risk grubunda yer alıyor?
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından risk gruplarına göre renk haritasında Çankırı ne durumdadır? Koronavirüs kapsamında alınan son kararlara göre birçok engelin kalktığı bu günlerde tedbirli ve kademeli olarak normalleşmeye gidileceği söylendi.

İl bazında değişiklik gösterecek normalleşme kararları için haritanın durumu iki haftada bir güncelleneceği belirtildi.

Sağlık Bakanı ve Bilim Kurul Üyeleri tarafından alınan kararlara göre Kabine toplantısınında sonucunda, normalleşmenin şehir bazlı olacağı kaydedildi. Dikkat edildiği ölçüde azalan vaka durumlarına göre normalleşme kuralları da değişeceği kaydedildi.



Son Güncelleme: 04.03.2021 16:27
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Anahtar Kelimeler:
çankırıKORONASokağa çıkmaYasakRisk
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