Çankırı hangi risk grubunda yer alıyor?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından risk gruplarına göre renk haritasında Çankırı ne durumdadır? Koronavirüs kapsamında alınan son kararlara göre birçok engelin kalktığı bu günlerde tedbirli ve kademeli olarak normalleşmeye gidileceği söylendi.

İl bazında değişiklik gösterecek normalleşme kararları için haritanın durumu iki haftada bir güncelleneceği belirtildi.

Sağlık Bakanı ve Bilim Kurul Üyeleri tarafından alınan kararlara göre Kabine toplantısınında sonucunda, normalleşmenin şehir bazlı olacağı kaydedildi. Dikkat edildiği ölçüde azalan vaka durumlarına göre normalleşme kuralları da değişeceği kaydedildi.