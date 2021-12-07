Çankırı Belediyesi yardım parası başvuruları nasıl yapılır? Kimler başvuru yapabilir?

Yardım parası adı altında vatandaşları nakit yardımda bulunan Çankırı Belediyesi, ayrıca vatandaşların kıyafet ile erzak ihtiyaçlarını da karşılıyor. Dar geliri olanların dışında özellikle yaşlılar ile yoksul kişilere yardımını esirgemeyen belediye, kişilerin yardım almak için yaptıkları başvuruları değerlendirip yardıma ihtiyacı olan kişileri titiz bir çalışma ile belirlemekte ve en kısa sürede ihtiyaç sahibi kişilerin yardımını ulaştırmakta. Değerlendirme süresinde belediye, kişilerden aldığı bütün bilgilerin sağlamasını resmi kaynaklardan yapıp en çok ihtiyacı olan vatandaşlara yardım eli uzatmayı amaçlıyor.

Çankırı Belediyesi yardım parasına kimler başvurabilir?

Belediye tarafından vatandaşara sunulan sosyal dayanışma yardımlarına, Çankırı'da ikamet eden bütün vatandaşlar başvurabiliyor. Ancak başvuru yapan herkesi başvuru kabul edilmiyor. Çankırı Belediye'sinin amacı dar geliri olan ve yardıma ihtiyaç duyan kişilere yardım etmektir. Bundan dolayı da belediyeden yardım almak için başvuru yapan kişilerin maddu durumları ile aylık gelirleri incelenmektedir.

Belediye yönetmeliğinin yaptığı açıklam dahilinde asgari ücretin 3'te 1'i yoksulluk sınırı olarak kabul ediliyor. Hane geliri aylık olarak kişi başına düşen bu sınırın altındaki kişiler, düzenli SGK girişi yapılmayan ve sigortalı işte çalışmayan vatandaşlar başta olacak şekilde ayrıca engelli ile iş göremez raporu bulunanlar ile yetimler gibi kişilerin yaptığı başvurular belediyenin yaptığı araştırmalardan sonra kabul ediliyor.

Çankırı Belediyesi yardım parası başvuruları nasıl yapılıyor?

Belediye, maddi durumu iyi olmayan ve işsiz olan kişilere başta para yardımı olacak şekilde birden fazla sosyal yardımlaşma ile dayanışma yardımı yapıyor. Yardıma ihtiyacı olan ve belediyenin yaptığı yardımlardan faydalanmak isteyen kişiler, e-deevlet üstünden belediyeye gitmeye gerek olmadan yardım başvuru işlemlerini yapabiliyorlar. Fakat e-devlet üstünde kişilerin, formda yer alan soruları eksik olmadan ve doğru olarak doldurmaları gerekiyor.

E-devlet şifresi ile intenet erişimi bulunmayan kişiler, muhtarlıkların aracılığıyla belediye yardımlarına başvuruda bulunabiliyorlar. Aynı zamanda gitmeye imkanı olan kişiler, muhtarlıktan aldıkları başvuru formunu doldurup direk Çankırı Vefa Sosyal Destek Grubu'na iletebliirler. Vatandaşların yapmış oldukları başvurular burdan ilgili belediyenin ekiplerini gönderiliyor.

Çankırı Belediyesi yardım başvuru sonuçları nasıl öğreniliyor?

Çankırı Belediyesi'nin yaptığı yardım parası veya erzak yardımlarından faydalanmak isteyen kişiler, daha sonradan yaptıkları başvurunun sonuçlarını nasıl öğreneceklerini de araştırıyor. Başvuru işlemlerini e-devletten T.C kimlik bilgisi ve şifre ile yapan kişiler yine e-devlette T.C kimlik ile şifreleriyle girerek sonuç öğrenme ekranına ulaşabilirler.

İntenet erişimi olmayan ve doğrudan muhtarlık veya belediye kanalıyla Çankırı Belediyesi yardım başvurusunu yapmış olan kişilerse direk belediyeyle veya muhtarlıkla iletişim kurarak başvuru sonuçlarını veya başvurularının olduğu aşamayı öğrenebiliyorlar.

