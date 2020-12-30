Çankırı askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri

2020 yılı itibarıyla askerlik çağına gelmiş bireyler, 2020’nin başından beri askere çağrılmaya başladılar. 24 Aralık itibarıyla 3 grupta yer alan Er/Erbaşlar askerlik görevini yapmak için görev yerlerine çağrıldılar. Askerlik görevini yerine getirecek olan bireyler teslim olacakları illerin askerlik şubesi ile iletişime geçebileceği iletişim bilgilerini aramaya başladılar. 81 ilde ve ilçelerinde bulunan askerlik şubeleri arasından Çankırı ilinin iletişim bilgilerini okuyucularımız için derledik.

ÇANKIRI ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Kırkevler Mah. Kastamonu Cad. No:1 ÇANKIRI

Tel: 0.376.213 11 05

Faks: 0.376.212 26 60

cankiri_as_sb@msb.gov.tr

ATKARACALAR ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Kıran Mah. Nevzat AYAZ Bul. Yayla Sk. No:35 Atkaracalar/ÇANKIRI

Tel: 0.376.712 15 56

Faks: 0.376.712 15 57

atkaracalar_as_sb@msb.gov.tr

BAYRAMÖREN ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Kıran Mah. Nevzat AYAZ Bul. Yayla Sk. No:35 Atkaracalar/ÇANKIRI

Tel: 0.376.712 15 56

Faks: 0.376.712 15 57

atkaracalar_as_sb@msb.gov.tr

ÇERKEŞ ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Kıran Mah. Nevzat AYAZ Bul. Yayla Sk. No:35 Atkaracalar/ÇANKIRI

Tel: 0.376.712 15 56

Faks: 0.376.712 15 57

atkaracalar_as_sb@msb.gov.tr

ELDİVAN ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Kırkevler Mah. Kastamonu Cad. No:1 ÇANKIRI

Tel: 0.376.213 11 05

Faks: 0.376.212 26 60

cankiri_as_sb@msb.gov.tr

ILGAZ ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Kırkevler Mah. Kastamonu Cad. No:1 ÇANKIRI

Tel: 0.376.213 11 05

Faks: 0.376.212 26 60

cankiri_as_sb@msb.gov.tr cankiri_as_sb@msb.gov.tr

KIZILIRMAK ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Kırkevler Mah. Kastamonu Cad. No:1 ÇANKIRI

Tel: 0.376.213 11 05

Faks: 0.376.212 26 60

cankiri_as_sb@msb.gov.tr

KORGUN ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Kırkevler Mah. Kastamonu Cad. No:1 ÇANKIRI

Tel: 0.376.213 11 05

Faks: 0.376.212 26 60

cankiri_as_sb@msb.gov.tr

KURŞUNLU ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Kıran Mah. Nevzat AYAZ Bul. Yayla Sk. No:35 Atkaracalar/ÇANKIRI

Tel: 0.376.712 15 56

Faks: 0.376.712 15 57

atkaracalar_as_sb@msb.gov.tr

ORTA ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Kırkevler Mah. Kastamonu Cad. No:1 ÇANKIRI

Tel: 0.376.213 11 05

Faks: 0.376.212 26 60

cankiri_as_sb@msb.gov.tr

ŞABANÖZÜ ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Kırkevler Mah. Kastamonu Cad. No:1 ÇANKIRI

Tel: 0.376.213 11 05

Faks: 0.376.212 26 60

cankiri_as_sb@msb.gov.tr

YAPRAKLI ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Kırkevler Mah. Kastamonu Cad. No:1 ÇANKIRI

Tel: 0.376.213 11 05

Faks: 0.376.212 26 60

cankiri_as_sb@msb.gov.tr