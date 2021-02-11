Canımız tatlı çekti dediler suçlarını güvenlik kamerası ortaya döktü

Samsun’da 5 gün önce meydana gelen hırsızlık olayı güvenlik kameraları sayesinde ortaya çıkabildi. Pastane sahipleri mekanlarının soyulduğunu anlayınca soluğu polisin yanında aldı. Kasadaki paranın ve bir cep telefonunun çalındığını söyleyen pastane sahiplerinin aksine zanlılar canları tatlı çektiği için içeri girdiklerini ve sadece baklava çaldıklarını söylediler.

Zanlılardan 17 yaşındaki E.Ç. Çocuk Şubeye alınırken 18 yaşındaki B.K. de Samsun Adliyesi’ne gönderildi. Mahkemenin izlediği görüntüler sonucunda ikilinin para ve cep telefonu çaldığı doğrulandı. Tüm bunların yanında baklavayı da gerçekten yanlarına aldıkları doğrulandı. Suçları kanıtlanan E.Ç. serbest bırakılırken, B.K. tutuklanarak cezaevine alındı.