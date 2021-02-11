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Canımız tatlı çekti dediler suçlarını güvenlik kamerası ortaya döktü

İlkadım ilçesinde pastaneye sadece tatlı çalmak için girdiklerini söyleyen E.Ç. ve B.K.’nin yalanlarını güvenlik kamerası ortaya çıkardı. Zanlıların cep telefonu ve para da çaldığı anlaşılan görüntüler mahkemenin işine yaradı.

11 Şubat 2021 Perşembe 23:29
Canımız tatlı çekti dediler suçlarını güvenlik kamerası ortaya döktü
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Samsun’da 5 gün önce meydana gelen hırsızlık olayı güvenlik kameraları sayesinde ortaya çıkabildi. Pastane sahipleri mekanlarının soyulduğunu anlayınca soluğu polisin yanında aldı. Kasadaki paranın ve bir cep telefonunun çalındığını söyleyen pastane sahiplerinin aksine zanlılar canları tatlı çektiği için içeri girdiklerini ve sadece baklava çaldıklarını söylediler.

 

Zanlılardan 17 yaşındaki E.Ç. Çocuk Şubeye alınırken 18 yaşındaki B.K. de Samsun Adliyesi’ne gönderildi. Mahkemenin izlediği görüntüler sonucunda ikilinin para ve cep telefonu çaldığı doğrulandı. Tüm bunların yanında baklavayı da gerçekten yanlarına aldıkları doğrulandı. Suçları kanıtlanan E.Ç. serbest bırakılırken, B.K. tutuklanarak cezaevine alındı.



Son Güncelleme: 11.02.2021 23:29
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Anahtar Kelimeler:
SamsunIlkadım IlçesiHırsızlık
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