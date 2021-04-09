Canice öldürülen genç kızın katili, saklandığı dedesinin evinde yakalandı!

Elazığ’da dün gerçekleşen olayda edinilen bilgilere göre merkeze bağlı Aksaray Mahallesi Kuleli Sokak'taki boş bir arazi üzerinde bulunan baraka yerde cinayet şüphelisi olan Salih Yılmaz C. arkadaşlarını arayarak sevgilisini öldürdüğünü söyledi. Bu söylem üzerine arkadaşları Salih Yılmaz C.’nın yanına giden 18 yaşındaki 'Bahar Bal' takma ismini kullanan Emine Fulya Akçelebi’yi barakanın içerisinde kanlar içerisinde hareketsiz bir şekilde yerde yatarken görünce hemen olayı polise haber verdiler.

İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen ekipler bölgede güvenlik çemberi oluşturarak inceleme başlattılar. Yapılan incelemelilerde genç kızın vücuduna çok sayıda bıçak darbesi olduğu ve bu yüzden ölümünün gerçekleşmiş olacağı belirlendi. Genç kızın cesedi kesin ölüm nedenin belirlenmesi için hastane morguna kaldırıldı.

Öte yandan gerçekleştirilen cinayet sonrası arkadaşlarını aradıktan sonra olay yerinden kaçarak kayıplara karışan katil zanlısı Salih Yılmaz C.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Emniyet ekipleri şahsın Hicret Mahallesi'nde dedesinin evine gizlendiğini öğrendi. Öğrenilen eve düzenlenen baskın ile polis, şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan cinayet şüphelisi, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

