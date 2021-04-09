İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Koronavirüsün yayılmasına neden olan yarasalarda yeni bir virüs tespit edildi!
Son Dakika
Koronavirüsün yayılmasına neden olan yarasalarda...
Merkez Bankası'nın beklenti anketinde yıl sonu TÜFE rakamları güncellendi!
Son Dakika
Merkez Bankası'nın beklenti anketinde yıl...
Kocaeli'nde kış geri geldi!
Son Dakika
Kocaeli'nde kış geri geldi!
Kırmızı spor şıklığı ile dekolteli pozlar veren Demet Özdemir, sosyal medyayı yıktı geçti
Son Dakika
Kırmızı spor şıklığı ile dekolteli...

Canice öldürülen genç kızın katili, saklandığı dedesinin evinde yakalandı!

Elazığ'da 18 yaşındaki Emine Fulya Akçelebi, iddialara göre erkek arkadaşı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Kaçan katil zanlısı Emine Fulya'nın dedesinin evinde saklanırken yakalandı.

09 Nisan 2021 Cuma 17:04
Canice öldürülen genç kızın katili, saklandığı dedesinin evinde yakalandı!
Takip Et:

Elazığ’da dün gerçekleşen olayda edinilen bilgilere göre merkeze bağlı Aksaray Mahallesi Kuleli Sokak'taki boş bir arazi üzerinde bulunan baraka yerde cinayet şüphelisi olan Salih Yılmaz C. arkadaşlarını arayarak sevgilisini öldürdüğünü söyledi. Bu söylem üzerine arkadaşları Salih Yılmaz C.’nın yanına giden 18 yaşındaki 'Bahar Bal' takma ismini kullanan Emine Fulya Akçelebi’yi barakanın içerisinde kanlar içerisinde hareketsiz bir şekilde yerde yatarken görünce hemen olayı polise haber verdiler.

İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen ekipler bölgede güvenlik çemberi oluşturarak inceleme başlattılar. Yapılan incelemelilerde genç kızın vücuduna çok sayıda bıçak darbesi olduğu ve bu yüzden ölümünün gerçekleşmiş olacağı belirlendi. Genç kızın cesedi kesin ölüm nedenin belirlenmesi için hastane morguna kaldırıldı. 

Öte yandan gerçekleştirilen cinayet sonrası arkadaşlarını aradıktan sonra olay yerinden kaçarak kayıplara karışan katil zanlısı Salih Yılmaz C.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Emniyet ekipleri şahsın Hicret Mahallesi'nde dedesinin evine gizlendiğini öğrendi. Öğrenilen eve düzenlenen baskın ile polis, şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan cinayet şüphelisi, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.




Son Güncelleme: 09.04.2021 17:04
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Emine Fulya AkçelebiKadın Cinayetleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2021 Ücretsiz patates ve kuru soğan dağıtımı başvuru yapma şartları
2021 Ücretsiz patates ve kuru soğan dağıtımı başvuru yapma şartları
ŞOK marketleri 14 Nisan 2021 Çarşamba aktüel ürünler kataloğu!
ŞOK marketleri 14 Nisan 2021 Çarşamba aktüel ürünler kataloğu!
En uzun ve en kısa oruç tutulan iller hangileri?
En uzun ve en kısa oruç tutulan iller hangileri?
İstanbul Emniyet Müdürlüğü (İEM) e-randevu silah ruhsat işlemleri ve özel güvenlik kimlik kartı işlemleri
İstanbul Emniyet Müdürlüğü (İEM) e-randevu silah ruhsat işlemleri ve özel güvenlik kimlik kartı işlemleri
Ramazan ayı oruç tutamayanlar ne kadar fitre vermeli 2021? oruç fitresi bu yıl ne kadar?
Ramazan ayı oruç tutamayanlar ne kadar fitre vermeli 2021? oruç fitresi bu yıl ne kadar?
Nisan yağmurları faydaları nedir?
Nisan yağmurları faydaları nedir?

Popüler Haberler

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında Alişan neden yok, programdan ayrıldı mı?
2021 Ücretsiz patates ve kuru soğan dağıtımı başvuru yapma şartları
Akbank Direkt 10 Bin TL Anında Kredi Hesaplama ve Başvuru
Kazara Aşk dizisi konusu nedir? Star TV yeni dizisi için geri sayım başladı
QNB Finansbank yüzde 0,79 faizli borç transfer kredi kampanyası ile borçlarınızı yapılandırın
SSK, SGK, Bağ-Kur, Memur emekli ikramiyesine zam olacak mı? İki ayrı yasa teklifi mecliste
Deniz veya havuza girilebilir mi? Koronavirüsün su yoluyla bulaşma riski var mı?
Aile Bakanlığı ödünç 2 bin TL para yardımı başvuru şartları nelerdir? Aile Bakanlığı ödünç para yardımı kampanyasından kimler nasıl faydalanabilir?
Alo 170 ile telefondan emeklilik sorgulama işlemi
2021 Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcılığı maaşları ne kadardır? Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcılığı görevleri
7 Melek filmi ne zaman vizyona girecek? 7 Melek oyuncuları ve konusu
Seni Çok Bekledim dizisi Kadir kimdir? Özcan Deniz nerelidir?
MSÜ hava harp okuluna nasıl girilir? 2021 MSÜ Hava Harp Okulu giriş şartları
Kırmızı Oda canlı izle! TV8 Kırmızı Oda 30. bölüm canlı izle! Kırmızı Oda son bölüm 26 Mart 2021 Cuma yeni bölümde neler olacak?
Asya piyasası dolar kuru ne kadar? Dolar neden yükseliyor?
Devlet, ihtiyaç sahibi ailelere 1477 TL nakit ve gıda yardımı yapıyor
Kredi notu düşük olanlara gelir belgesiz kredi veren 4 özel bankadan 15000 TL kredi kampanyası
Altın hesabı olan bankalar ve altın hesabı açma şartları Nisan 2021
Kurumlar vergisi hesaplama işlemleri nasıl yapılır? 2021 Kurumlar vergisi oranı yüzde kaçtır?
3.Kez Yapılacak Olan 1000 TL Yardım Ödemeleri Ne Zaman Başlayacak?
Sıcaklarda en çok tercih edilen sessiz ve akıllı en iyi 2021 vantilatör modelleri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.