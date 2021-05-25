Cani anne doğurduğu bebeğini öldürdü

Korkunç olay Şanlıurfa'da yaşandı.

Kentte yaşayan ve yaklaşık 1 sene evvel Suriye vatandaşı olan bir kişiyle evlenen 33 yaşındaki Zekiye T. isimli kadın evlendikten sonra hamile kaldı. 33 yaşındaki genç kadın geçtiğimiz gün tarlada çalıştığı esnada sancılandı ve bebeğini doğurdu. Ancak talihsiz bebek ölü doğdu ve anne bebeğini evde saklamaya başladı.

Doğumdan bir sonra ailesiyle birlikte başka bir şehre tarım işi için giden genç kadının evden ayrılması sonucu herşey ortaya çıktı. Bebeğin Şanlıurfa'da ki evde bulunması sonucu ekipler harekete geçti ve anne hakkında 'çocuğu kasten öldürme' suçundan yakalama kararı çıkarıldı.

Cani anne kısa bir sonra çalışmak için gittiği Konya Ereğli'de jandarma tarafından gözlatına alındı Jandarmada işlemleri tamamlanan zanlı adliyeye sevk edildi. Zekiye T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.