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Cani anne doğurduğu bebeğini öldürdü

Şanlıurfa'da yaşanan kan donduran olayda, tarlada çalıştığı esnada doğum yapan bir kadının, sonrasında bebeğini öldürdüğü ortaya çıktı.

25 Mayıs 2021 Salı 21:44
Cani anne doğurduğu bebeğini öldürdü
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Korkunç olay Şanlıurfa'da yaşandı.

Kentte yaşayan ve yaklaşık 1 sene evvel Suriye vatandaşı olan bir kişiyle evlenen 33 yaşındaki Zekiye T. isimli kadın evlendikten sonra hamile kaldı. 33 yaşındaki genç kadın geçtiğimiz gün tarlada çalıştığı esnada sancılandı ve bebeğini doğurdu. Ancak talihsiz bebek ölü doğdu ve anne bebeğini evde saklamaya başladı.

Doğumdan bir sonra ailesiyle birlikte başka bir şehre tarım işi için giden genç kadının evden ayrılması sonucu herşey ortaya çıktı. Bebeğin Şanlıurfa'da ki evde bulunması sonucu ekipler harekete geçti ve anne hakkında  'çocuğu kasten öldürme' suçundan yakalama kararı çıkarıldı.

Cani anne kısa bir sonra çalışmak için gittiği Konya Ereğli'de jandarma tarafından gözlatına alındı Jandarmada işlemleri tamamlanan zanlı adliyeye sevk edildi. Zekiye T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Son Güncelleme: 25.05.2021 21:44
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Anahtar Kelimeler:
şanlıurfaBebeğini öldürdü
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