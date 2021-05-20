Çanakkale'deki küçükbaş hayvanları çalan bir şahıs yakalandı

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesinde hırsızlara nefes aldırmıyor. Konu hakkında açıklama yapan Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı, Çan Asmalı Köyü’nde hayvan çiftliğinde yaşanan küçükbaş hayvan hırsızlığıyla alakası olan bir şahıs ile ilgili adli işlem başlatıldığını belirtti.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı, Çan İlçe Jandarma Komutanlığı, Olay Yeri İnceleme ekipleri ve Jandarmanın dedektifleri JASAT tarafından yapılan müşterek çalışma ve ısrarlı takip sonucunda, hırsızlık olayını çiftlikte çoban olarak çalışan S.A. isimli şahsın gerçekleştirdiği tespit edilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile küçükbaş hayvan hırsızlığı şüphelisi S.A. isimli şahıs hakkında adli işlem başlatılmıştır” ifadeleri yer aldı.