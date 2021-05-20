İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Bayram süresi boyunca evden yada bulundukları yerden çalışanlara 350 TL ödeme müjdesi
Bayram süresi boyunca evden yada...
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Sedat Peker 4. yeni videosunu twitter üzerinden yayınladı
Son Dakika
Sedat Peker 4. yeni videosunu...

Çanakkale'deki küçükbaş hayvanları çalan bir şahıs yakalandı

Çanakkale’de küçükbaş hırsızlığı yapan bir şahıs yakalandı. Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı, hayvan hırsızlığı olayı ile alakalı bir şahıs hakkında adli işlem uygulandığı bilgisini verdi.

20 Mayıs 2021 Perşembe 21:46
Çanakkale'deki küçükbaş hayvanları çalan bir şahıs yakalandı
Takip Et:

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesinde hırsızlara nefes aldırmıyor. Konu hakkında açıklama yapan Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı, Çan Asmalı Köyü’nde hayvan çiftliğinde yaşanan küçükbaş hayvan hırsızlığıyla alakası olan bir şahıs ile ilgili adli işlem başlatıldığını belirtti.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada,  “Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı, Çan İlçe Jandarma Komutanlığı, Olay Yeri İnceleme ekipleri ve Jandarmanın dedektifleri JASAT tarafından yapılan müşterek çalışma ve ısrarlı takip sonucunda, hırsızlık olayını çiftlikte çoban olarak çalışan S.A. isimli şahsın gerçekleştirdiği tespit edilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile küçükbaş hayvan hırsızlığı şüphelisi S.A. isimli şahıs hakkında adli işlem başlatılmıştır” ifadeleri yer aldı.


Son Güncelleme: 20.05.2021 21:46
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
çanakkalede Küçükbaş Hayvanları çalan Bir şahıs Yakalandıçanakkale çan Asmalı Köyü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Resmi Gazete'de 21 Mayıs 2021 Cuma bugün hangi haberler var? 21 Mayıs 2021 Cuma Resmi Gazete atama kararları
Resmi Gazete'de 21 Mayıs 2021 Cuma bugün hangi haberler var? 21 Mayıs 2021 Cuma Resmi Gazete atama kararları
Hava durumu nasıl olacak? 21 Mayıs 2021 Cuma bugün hava nasıl olacak? Yurt geneli hava durumu
Hava durumu nasıl olacak? 21 Mayıs 2021 Cuma bugün hava nasıl olacak? Yurt geneli hava durumu
Atatürk ne zaman, hangi gün doğdu? Mustafa Kemal Atatürk'ün doğum günü ne zamandır?
Atatürk ne zaman, hangi gün doğdu? Mustafa Kemal Atatürk'ün doğum günü ne zamandır?
A101 marketler 20 Mayıs 2021 aktüel kataloğu
A101 marketler 20 Mayıs 2021 aktüel kataloğu
Günlük burç yorumları; 19 Mayıs 2021 Çarşamba burç yorumları
Günlük burç yorumları; 19 Mayıs 2021 Çarşamba burç yorumları
19 Mayıs’ta noterler çalışıyor mu? Noterler yarın açık mı, kapalı mı?
19 Mayıs’ta noterler çalışıyor mu? Noterler yarın açık mı, kapalı mı?

Popüler Haberler

TV8 Survivor 98. bölüm canlı izle! 20 Mayıs 2021 Survivor yeni bölüm izle
İhaleye girmek için 2021 sgk borcu limiti
Show TV Alev Alev dizisinin reyting sonuçları belli oldu mu, dizi izlendi mi?
Kamu ve özel bankaları arasında en uygun faiz imkanı olan bankalar 20 Mayıs 2021 Perşembe
Sol Yanım dizisi reyting nasıl? Sol Yanım dizisi izlendi mi? Dizi tuttu mu? Devam edecek mi?
Bim'de satılan Heifer sterilizasyon spreyi nasıl, alınır mı? Heifer sterilizasyon spreyi Bim'de satışı başladı
Rüyada büyük fare görmek görmek neye işaret eder? Rüyada büyük fare görmenin anlamları ve yorumları
PS plus abonelik ücretleri ne kadar oldu? 2021 Playstation'dan abonelik ücretlerine zam!
Alev Alev dizisinin yeni sezon oyuncu kadrosu
Sol Yanım dizisi Barbar kimdir? Emre Dinler hakkında bilgiler
Hangi hakem hangi maçı yönetecek? Süper Lig'de 41. hafta maçlarını yönetecek hakemler
Vakıfbank 3 ay kredi ve kredi kartı borcu erteleme başvurusu nasıl yapılır?
Doğu yeni sezon yayınlanacak mı? Doğu dizisi yeni sezon ne zaman?
Bir Şansım Olsa programı Show Tv başvuru formu ve whatsapp iletişim numaraları
Anneler 147. bölüm izle 18 Mayıs Salı son bölüm - Anneler yeni bölüm canlı izle TRT1
Sol Yanım dizisi nerede çekiliyor? Özel Kuzey Üniversitesi nerdedir, hangi şehirdedir?
Bugün kimin maçı var? 20 Mayıs 2021 Perşembe TV'de spor ekranı
Sol Yanım dizisi Eda kimdir? Gerçek adı ne? Ecem Atalay oynadığı diziler
Alev Alev dizisi İskender kimdir? Berker Güven’in yer aldığı diziler
Rüyada bulgur görmek görmek neye işaret eder? Rüyada bulgur görmenin anlamları ve yorumları
Sol Yanım dizisi oyuncuları kimlerdir? Dizide hangi oyuncular yer alacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.