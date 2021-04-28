İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milli Savunma Bakanlığı teröristlerin vurulma anını paylaştı
Son Dakika
Milli Savunma Bakanlığı teröristlerin vurulma...
Ramazan bayramı için kamu çalışanlarına idari izin kararı! Bayram tatili 9 gün oldu
Son Dakika
Ramazan bayramı için kamu çalışanlarına...
BioNtech aşısında iki doz için süre değişti
BioNtech aşısında iki doz için...
Miray Daner bir deri bir kemik kaldı! 12 kilo verdi
Miray Daner bir deri bir...

Çanakkale'de uyuşturucu partisi verilen eve polis baskını: 4 gözaltı!

Çanakkale'nin Biga ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekiplerinin bir şahıstan şüphelenerek takibe aldığı olayda evde uyuşturucu partisi vermeyi planlayan 4 kişi suçüstü yapılarak gözaltına alındı.

28 Nisan 2021 Çarşamba 23:14
Çanakkale'de uyuşturucu partisi verilen eve polis baskını: 4 gözaltı!
Takip Et:

Çanakkale ilinin Biga ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında evde uyuşturucu partisi düzenlendiği bilgisine ulaşan polis ekipleri adrese baskın düzenledi. Biga İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekiplerinin karanlık bir sokak arasında şüphelenip takip ederek Yunus ekipleriyle birlikte kıskıvrak yakaladıkları şahıslarla ilgili devam eden operasyonda bir eve baskın düzenlendi. Kendi aralarında uyuşturucu partisi yapmayı planlayan şahıslara polis ekipleri suçüstü yaparak partilerini bozdu. Olayda evde yakalanan 4 kişi gözaltına alındı.

İşte olaya ait bazı görüntüler;

 




Son Güncelleme: 28.04.2021 23:14
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Çanakkale Uyuşturucu OperasyonuBigaUyuşturucu Operasyonu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Direksiyon sınavları devam ediyor mu, olacak mı? Direksiyon sınavı iptal mi?
Direksiyon sınavları devam ediyor mu, olacak mı? Direksiyon sınavı iptal mi?
Anneler Günü'nde çiçekçiler açık mı, çalışacak mı?
Anneler Günü'nde çiçekçiler açık mı, çalışacak mı?
Jokey Samet Erkuş'un sağlık durumu nasıl? Samet Erkuş iyileşti mi?
Jokey Samet Erkuş'un sağlık durumu nasıl? Samet Erkuş iyileşti mi?
Günlük burç yorumları; 29 Nisan 2021 Perşembe burç yorumları
Günlük burç yorumları; 29 Nisan 2021 Perşembe burç yorumları
Çılgın Sayısal Loto 28 Nisan 2021 çekiliş sonuçları sorgulama
Çılgın Sayısal Loto 28 Nisan 2021 çekiliş sonuçları sorgulama
Tam kapanmada PTT ve PTT kargo çalışıyor mu?
Tam kapanmada PTT ve PTT kargo çalışıyor mu?

Popüler Haberler

Odeabank düşük ve uygun faizli taşıt kredisi kampanyası ve şartları 2021
Karantinadayım Gıda Yardımı Nasıl Alırım? 14 gün karantinada ihtiyaçlarımı nasıl karşılarım?
Araç kiralarken nelere dikkat edilmeli? Rent a car firmalarından araç kiralarken dikkat edilmesi gereken hususlar
Afet sonrası toplanma alanlarına ait harita sorgulaması nasıl yapılır? Acil durum ve deprem toplanma alanları adres bilgileri
Varlık vergisi nedir? Kısaca varlık vergisinin özellikleri
Rüyada civciv görmek neye işaret eder? Rüyada civciv görmenin anlamları ve yorumları
Market bayiliği nasıl alınır? 2021 Bayilik veren kurumsal marketler
İkea kaçta açılıp, kaçta kapanıyor? 2021 İKEA çalışma günleri
Faturalı hat üzerine kredi çekme yöntemleri 2021
Part time çalışanlar kıdem tazminatı alabilir mi? Kıdem tazminatı şartları nedir? 2021
Netflix Gölge ve Kemik yeni sezon olacak mı? Gölge ve Kemik 2. sezon ne zaman yayınlanır?
Gönül Dağı dizisi 2. sezon olacak mı?
Galatasaray Konyaspor Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Galatasaray Konya Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Gönül Dağı dizisine katılan Faruk Karagül kimdir? Yaşar karakteri kimdir?
Medipol Başakşehir Aytemiz Alanyaspor Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Başakşehir Alanya Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
İnstagram hesap kalıcı silme ve kapatma nasıl yapılır? Telefondan Instagram hesabı kalıcı, geçici silme linkleri
Bağırsak kanseri hangi kan gruplarında risklidir?
Masumiyet dizisi tekrarları ve yeni bölüm hangi gün, saat kaçta hangi kanalda yayınlanıyor?
Sihirli Annem dizisi Eda kimdir? Tara Mcmillan kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Canlı izle Çaykur Rizespor Beşiktaş Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Rize BJK maçı Selçuk Sports Netspor izle
5 yaş anaokulu zorunlu mu? Anaokulu eğitimi her çocuk almalı mı?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.