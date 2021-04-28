Çanakkale'de uyuşturucu partisi verilen eve polis baskını: 4 gözaltı!

Çanakkale ilinin Biga ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında evde uyuşturucu partisi düzenlendiği bilgisine ulaşan polis ekipleri adrese baskın düzenledi. Biga İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekiplerinin karanlık bir sokak arasında şüphelenip takip ederek Yunus ekipleriyle birlikte kıskıvrak yakaladıkları şahıslarla ilgili devam eden operasyonda bir eve baskın düzenlendi. Kendi aralarında uyuşturucu partisi yapmayı planlayan şahıslara polis ekipleri suçüstü yaparak partilerini bozdu. Olayda evde yakalanan 4 kişi gözaltına alındı.

İşte olaya ait bazı görüntüler;